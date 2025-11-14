Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda - Antena Sport

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21.
Musi a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale. El ar fi acuzat dureri la picior la un antrenament, iar Curelea a decis să nu-l forţeze.
”Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament al tricolorilor și, pentru a nu risca o accidentare mai gravă, acesta va fi menajat în partida de astăzi și nu se află în lot”, au scris cei de la FRF.
Cristi Mihai, celălalt jucător al lui Dinamo, a fost însă trimis încă din primul 11 de către Costin Curelea.
- Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii, la pământ
- România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0
- Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu”
- “Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia
- Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii