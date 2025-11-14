Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda - Antena Sport

Închide meniul
Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda

Home | Fotbal | Echipa naţională | Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda

Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda

Publicat: 14 noiembrie 2025, 18:44

Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda

Alexandru Musi în meciul cu Cipru U21 / SPORT PICTURES

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21.

Musi a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale. El ar fi acuzat dureri la picior la un antrenament, iar Curelea a decis să nu-l forţeze.

”Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament al tricolorilor și, pentru a nu risca o accidentare mai gravă, acesta va fi menajat în partida de astăzi și nu se află în lot”, au scris cei de la FRF.

Cristi Mihai, celălalt jucător al lui Dinamo, a fost însă trimis încă din primul 11 de către Costin Curelea.

