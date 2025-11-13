Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală - Antena Sport

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul de 35.000 de euro, după finala în care i-au învins pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.
A doua zi după finala de la Antena 1, soția lui Gabi Tamaș a reacționat pe rețelele de socializare. Ioana este partenera fostului internațional, care a avut un parcurs remarcabil în competiția care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express
Ioana Tamaș a distribuit pe contul ei de Instagram o postare făcută de Gabi Tamaș și de contul oficial al emisiunii, imediat după finală. Soția fostului fundaș al naționalei a postat un emoticon în formă de inimă (vezi galeria foto de la finalul articolului cu soția lui Gabi Tamaș).
Ioana a făcut gimnastică în copilărie, după care a continuat să fie pasionată de sport. Ea este absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport și în prezent are propria sală de pilates.
Ioana Tamaș este din Brașov, oraș în care s-a născut și fundașul cu 67 de selecții şi 3 goluri la naționala României. Cei doi au făcut cunoștință în perioada în care Gabi Tamaș juca la Dinamo. Ioana avea atunci 16 ani.
„Noi ne-am cunoscut pe vremea când nu erau așa multe rețele de socializare, cum este acum. Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani şi el 20… ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el.
L-am aşteptat întodeauna acasă. Îmi face cadouri mereu, Gabi nu este un tip romantic. (Reporter: Nu e Gabi gelos? S-a pus vreodată problema să îți împartă el timpul, să te organizeze?) Niciodată! Întotdeauna Gabi a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă. Tocmai de aceea am avut o limită, niciodată nu a exagerat„, spunea Ioana Tamaș, în 2016, într-un interviu pentru antenastars.ro.
Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat Asia Express
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express. Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor.
A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei, după ce au vizionat imagini cu ei din timpul meciurilor.
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor. Ei au început să cânte “Campionii, campionii” după ce au ieşit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.
“Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.
“Asia Express e despre viaţă, despre cum să supravieţuieşti. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reuşit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.
