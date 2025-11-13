Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală - Antena Sport

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul de 35.000 de euro, după finala în care i-au învins pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A doua zi după finala de la Antena 1, soția lui Gabi Tamaș a reacționat pe rețelele de socializare. Ioana este partenera fostului internațional, care a avut un parcurs remarcabil în competiția care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express

Ioana Tamaș a distribuit pe contul ei de Instagram o postare făcută de Gabi Tamaș și de contul oficial al emisiunii, imediat după finală. Soția fostului fundaș al naționalei a postat un emoticon în formă de inimă (vezi galeria foto de la finalul articolului cu soția lui Gabi Tamaș).

Ioana a făcut gimnastică în copilărie, după care a continuat să fie pasionată de sport. Ea este absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport și în prezent are propria sală de pilates.

Ioana Tamaș este din Brașov, oraș în care s-a născut și fundașul cu 67 de selecții şi 3 goluri la naționala României. Cei doi au făcut cunoștință în perioada în care Gabi Tamaș juca la Dinamo. Ioana avea atunci 16 ani.