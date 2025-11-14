Pittsburgh Penguins - Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia - Antena Sport

Pittsburgh Penguins și Nashville Predators se întâlnesc vineri și duminică, în Suedia, LIVE în AntenaPLAY. Cele două partide în care se întâlnesc cele două formații în sezonul regulat vor avea loc la Stockholm, în Avicii Arena.

NHL revine astfel în Suedia, după ce ultima oară a organizat meciuri din sezonul regulat în această țară în 2023. Atunci, Detroit Red Wings, Minnesota Wild, Ottawa Senators și Toronto Maple Leafs au disputat patru meciuri în aceeași arenă care le va găzdui pe Pittsburgh și Nashville.

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00)

Nashville speră ca în Suedia să depășească perioada extrem de proastă pe care o traversează. Formația din Tennesse vine la Stockholm după cinci înfrângeri consecutive, primele două fiind după timpul regulamentar. Mai mult, Nashville a câștigat un singur meci din ultimele nouă disputate, cel cu Calgary Flames, de pe 1 noiembrie.

Nici Pittsburgh nu traversează cea mai bună perioadă, având două victorii în ultimele șapte meciuri. În precedentele două partide, cu New Jersey și Los Angeles, Pens au pierdut. Ultima victorie a venit pe 7 noiembrie, un 5-3 cu Washington Capitals.