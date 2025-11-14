Pittsburgh Penguins - Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia - Antena Sport

Închide meniul
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia

Publicat: 14 noiembrie 2025, 16:07

Sidney Crosby, în timpul unui antrenament, în Avicii Arena din Stockholm / Profimedia

Pittsburgh Penguins și Nashville Predators se întâlnesc vineri și duminică, în Suedia, LIVE în AntenaPLAY. Cele două partide în care se întâlnesc cele două formații în sezonul regulat vor avea loc la Stockholm, în Avicii Arena.

NHL revine astfel în Suedia, după ce ultima oară a organizat meciuri din sezonul regulat în această țară în 2023. Atunci, Detroit Red Wings, Minnesota Wild, Ottawa Senators și Toronto Maple Leafs au disputat patru meciuri în aceeași arenă care le va găzdui pe Pittsburgh și Nashville.

ABONAȚII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN NHL

Nashville speră ca în Suedia să depășească perioada extrem de proastă pe care o traversează. Formația din Tennesse vine la Stockholm după cinci înfrângeri consecutive, primele două fiind după timpul regulamentar. Mai mult, Nashville a câștigat un singur meci din ultimele nouă disputate, cel cu Calgary Flames, de pe 1 noiembrie.

Nici Pittsburgh nu traversează cea mai bună perioadă, având două victorii în ultimele șapte meciuri. În precedentele două partide, cu New Jersey și Los Angeles, Pens au pierdut. Ultima victorie a venit pe 7 noiembrie, un 5-3 cu Washington Capitals.

Chiar și în aceste condiții, începutul bun de sezon face ca Pittsburgh să fie pe locul 3 în Divizia Metropolitană, cu 21 de puncte după 17 meciuri. Nashville stă mult mai rău, cu doar 14 puncte în 118 meciuri, fiind în acest moment penultima echipă din ligă.

În cele două meciuri care vor avea loc în Avicii Arena, fanii suedezi îi pot vedea la treabă pe conaționalii Erik Karlsson, Filip Hallander, Rickard Rakell, Adam Wilsby sau Filip Forsberg.

În 2017, cele două echipe s-au întâlnit în finala Cupei Stanley. Atunci s-a impus Penguins în 6 meciuri, câștigând pentru a cincea oară cel mai important trofeu din hochei.

