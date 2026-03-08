Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: "Nu vezi nicăieri aşa ceva"! Cât poate valora - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani), care are afaceri în domeniul construcţiilor, a susţinut că Gigi Neţoiu (66 de ani) ar avea cea mai frumoasă casă din România.

Vila pe care Neţoiu a construit-o pe malul lacului Mogoşoaia ar valora 15 milioane de euro, e de părere Dumitru Dragomir.

“Cea mai frumoasă casă din această ţară este a lui Neţoiu. La Mogoşoaia. Nu vezi nicăieri aşa ceva şi am văzut case de regi, împăraţi, preşedinţi de ţară.

De la buncăre antiatomice dedesubt, piscine suspendate, e ceva… pe malul lacului. Dacă vezi curtea lui, nici Luvru nu are mai frumoasă. Pe onoarea mea, dacă te mint.

(n.r: Cât de mare e?) 2.000 de metri locuibili. Grădina 6.000. El a băgat 5-6 milioane şi, dacă vrea să o vândă, mâine îi aduc cumpărător cu 12 milioane de euro. Nu vezi nici prin filme. Într-un an de zile a făcut totul”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.