Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: "Nu vezi nicăieri aşa ceva"! Cât poate valora - Antena Sport

Antena Sport Publicat: 8 martie 2026, 13:47

Giovanni Becali, Gigi Neţoiu şi Cristi Borcea, în perioada în care erau acţionari la Dinamo / Hepta

Dumitru Dragomir (79 de ani), care are afaceri în domeniul construcţiilor, a susţinut că Gigi Neţoiu (66 de ani) ar avea cea mai frumoasă casă din România.

Vila pe care Neţoiu a construit-o pe malul lacului Mogoşoaia ar valora 15 milioane de euro, e de părere Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a susţinut că Gigi Neţoiu ar avea cea mai frumoasă casă din România

“Cea mai frumoasă casă din această ţară este a lui Neţoiu. La Mogoşoaia. Nu vezi nicăieri aşa ceva şi am văzut case de regi, împăraţi, preşedinţi de ţară.

De la buncăre antiatomice dedesubt, piscine suspendate, e ceva… pe malul lacului. Dacă vezi curtea lui, nici Luvru nu are mai frumoasă. Pe onoarea mea, dacă te mint.

(n.r: Cât de mare e?) 2.000 de metri locuibili. Grădina 6.000. El a băgat 5-6 milioane şi, dacă vrea să o vândă, mâine îi aduc cumpărător cu 12 milioane de euro. Nu vezi nici prin filme. Într-un an de zile a făcut totul”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

Gigi Neţoiu a fost finanţator la Craiova, Dinamo şi, cel mai recent, la Voluntari. Neţoiu are afaceri în mai multe domenii, recent deschizând o fermă de vite Black Angus la Cetate (jud. Dolj), acolo unde a avut în trecut un business în agricultură, alături de Cristi Borcea (56 de ani).

Ferma lui Neţoiu a fost inundată în mai multe rânduri, iar omul de afaceri ar risca suspendarea activităţii. Apele Române susţinea că ferma a fost deschisă într-o zonă inundabilă. 6 milioane de euro ar fi investit Neţoiu în respectiva fermă.

Dumitru Dragomir a devenit preşedinte al LPF în 1996, după ce, anterior, fusese vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în mandatul lui Mircea Angelescu. A avut patru mandate ca şef la Ligă, fiind înlocuit în noiembrie 2013 cu Gino Iorgulescu, ce ocupă şi în prezent această funcţie. Dragomir a fost parlamentar în legislaturile din 2000-2004 şi 2004-2008.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Nicolae Badea
