Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: "Nu vezi nicăieri aşa ceva"! Cât poate valora - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani), care are afaceri în domeniul construcţiilor, a susţinut că Gigi Neţoiu (66 de ani) ar avea cea mai frumoasă casă din România.
Vila pe care Neţoiu a construit-o pe malul lacului Mogoşoaia ar valora 15 milioane de euro, e de părere Dumitru Dragomir.
“Cea mai frumoasă casă din această ţară este a lui Neţoiu. La Mogoşoaia. Nu vezi nicăieri aşa ceva şi am văzut case de regi, împăraţi, preşedinţi de ţară.
De la buncăre antiatomice dedesubt, piscine suspendate, e ceva… pe malul lacului. Dacă vezi curtea lui, nici Luvru nu are mai frumoasă. Pe onoarea mea, dacă te mint.
(n.r: Cât de mare e?) 2.000 de metri locuibili. Grădina 6.000. El a băgat 5-6 milioane şi, dacă vrea să o vândă, mâine îi aduc cumpărător cu 12 milioane de euro. Nu vezi nici prin filme. Într-un an de zile a făcut totul”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.
Gigi Neţoiu a fost finanţator la Craiova, Dinamo şi, cel mai recent, la Voluntari. Neţoiu are afaceri în mai multe domenii, recent deschizând o fermă de vite Black Angus la Cetate (jud. Dolj), acolo unde a avut în trecut un business în agricultură, alături de Cristi Borcea (56 de ani).
Ferma lui Neţoiu a fost inundată în mai multe rânduri, iar omul de afaceri ar risca suspendarea activităţii. Apele Române susţinea că ferma a fost deschisă într-o zonă inundabilă. 6 milioane de euro ar fi investit Neţoiu în respectiva fermă.
Dumitru Dragomir a devenit preşedinte al LPF în 1996, după ce, anterior, fusese vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în mandatul lui Mircea Angelescu. A avut patru mandate ca şef la Ligă, fiind înlocuit în noiembrie 2013 cu Gino Iorgulescu, ce ocupă şi în prezent această funcţie. Dragomir a fost parlamentar în legislaturile din 2000-2004 şi 2004-2008.
