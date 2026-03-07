„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra - Antena Sport

Închide meniul
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra

Publicat: 7 martie 2026, 13:34

Miodrag Belodedici / AntenaSport

Miodrag Belodedici a primit o lovitură uriașă, după divorțul dureros de Sandra, din urmă cu mai bine de 20 de ani. Cei doi s-au despărțit în 2001, când locuiau în Spania, iar separarea a fost o adevărată lovitură pentru fostul internațional român.

Miodrag Belodedici are împreună cu Sandra o fiică, pe nume Zandalee. Tânăra și-a încheiat studiile tot în Spania, unde a absolvit Facultatea de Turism din Valencia.

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF, a povestit prin ce a trecut Miodrag Belodedici în momentul divorțului dureros de Sandra. El a transmis că fostul internațional și-a pierdut întreaga avere, cât și casa din Spania, procesul de divorț fiind judecat de spanioli.

„Împreună cu Andrei Niculescu, în 2004, ne-am oprit la Valencia. El se retrăsese (n.r. – Belodedici). Jucase la Valencia și se stabilise cu familia acolo. Era după divorțul cu Sandra Macovescu. Este femeia cu care are o fată, care deja e mare. Divorțul l-a durut extrem de tare, atât sufletește, cât și financiar. Casa de acolo a rămas soției. Era deprimat, amărât. Belo este o fire extraordinar de emoțională și este legat de valori tradiționale. El toată viața și-a dorit ca la bătrânețe să aibă o familie cu 4-5 copii și să stea pe bătătura unei case.

Între timp, acasă pentru el a devenit România. El ajunsese de la un câștig de 50.000 de dolari pe lună, să lucreze la un club privat de fotbal, cu două grupe de copilași, iar salariul său era de 900 de euro pe lună, în condițiile în care pierduse toată averea. Din ce am înțeles, s-au judecat pe legea spaniolă și aceasta e cumva împotriva celui care rămâne fără copil în grijă”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

În prezent, Miodrag Belodedici este căsătorit cu Cornelia. Cei doi și-au unit destinele recent, în mare secret, fiind împreună de mai mulți ani.

Miodrag Belodedici a câştigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni cu Steaua. Cu un an înainte de răsturnarea regimului Ceauşescu, a decis să fugă din ţară. În 1991 avea să câştige Cupa Campionilor Europeni şi cu Steaua Roşie Belgrad. A evoluat în 53 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat 5 goluri. A evoluat pentru România la Campionatul Mondial din 1994 şi la cel European din 1996.

