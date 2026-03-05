(P) Shining Crown și povestea unui slot care refuză să iasă din tendințe - Antena Sport

Shining Crown a apărut în sălile de jocuri fizice și a făcut tranziția spre online fără să piardă nimic din popularitate. Într-o industrie unde sloturile noi apar săptămânal, acest joc EGT rămâne constant în topuri. Ce îl ține relevant?

Un format simplu care funcționează

Shining Crown are cinci role, trei rânduri și zece linii de plată fixe. Simbolurile sunt clasice: cireșe, lămâi, portocale, prune, pepeni, struguri, șeptari și steluțe. Această simplitate este de fapt punctul forte. Nu trebuie să înveți mecanici complicate. Știi exact ce joci din prima rotire.

Jocul are un RTP de aproximativ 96.37% și volatilitate medie, oferind un echilibru între frecvența câștigurilor și dimensiunea lor.

Pentru jucătorii noi care vor să testeze fără risc, există opțiunea de a căuta un casino online care să includă Shining Crown în lista de jocuri eligibile.

Sistemul de jackpoturi

Elementul distinctiv sunt cele patru jackpoturi. Simbolul coroanei apare pe rolele doi, trei și patru. Când trei coroane aterizează simultan, declanșezi funcția Mystery Jackpot Cards.