"Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever" De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran

Home | Diverse | “Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran

“Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran

Antena Sport Publicat: 6 martie 2026, 13:59

Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran

Fotbalistă din Iran

Un prezentator al televiziunii de stat iraniene a calificat echipa naţională de fotbal feminin drept „trădătoare în vreme de război”, după ce jucătoarele nu au cântat imnul naţional înaintea meciului din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, disputat în Australia în această săptămână, relatează Reuters.

Iranul participă la turneul continental chiar şi în contextul escaladării conflictului militar din ţară, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri aeriene în weekend, ucigându-l pe liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei.

Ce au făcut femeile din Iran înainte de a fi numite “Trădătoare în vreme de război”

Jucătoarele au stat în tăcere când imnul Iranului a fost intonat la Gold Coast înaintea înfrângerii cu 3-0 în faţa Coreei de Sud, luni. Însă trei zile mai târziu, înaintea înfrângerii cu 4-0 în faţa gazdelor din Australia, ele au cântat şi au salutat.

Prezentatorul de televiziune Mohammad Reza Shahbazi a declarat într-un video că jucătoarele au dat dovadă de lipsă de patriotism şi că acţiunile lor au constituit „culmea dezonoarei”, conform imaginilor care au circulat pe reţelele de socializare.

„Vreau să spun doar un lucru: trădătorii în vreme de război trebuie pedepsiţi mai sever”, a declarat Shahbazi.

„Oricine ia măsuri împotriva ţării în condiţii de război trebuie pedepsit mai sever. Ca şi în cazul echipei noastre feminine de fotbal care nu a cântat imnul naţional… aceste persoane trebuie pedepsite mai sever.”

