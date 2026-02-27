Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: "Sunt nebuni" - Antena Sport

Închide meniul
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: "Sunt nebuni"

Home | Diverse | Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 17:57

Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Gigi Neţoiu / AntenaSport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a reacţionat furibund când a auzit că ferma de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu (66 de ani) ar funcţiona fără aviz de la Apele Române, iar instituţia ar urma să închidă afacerea fostului acţionar al lui Dinamo.

Gigi Neţoiu se află în conflict cu Apele Române, după ce ferma lui, aflată în Dolj, la Cetate, a fost inundată.

Dumtru Dragomir, mesaj dur când a auzit că ferma lui Gigi Neţoiu s-ar putea închide: “Sunteţi nebuni la cap?”

Cum să-i închidă ferma, sunteţi nebuni la cap? Nu pot să i-o închidă. Ce să facă, să-i omoare vacile, oile, caprele, viţeii, iezii, mieii? Ăştia de la Apele Române cum au gândit ei să spună să închidă activitatea? Ce înseamnă închiderea activităţii unei ferme? Ce, nu mai mulgi vacile, oile şi caprele?

Aa, pot să spună «Nu mai mulgeţi vacile!». Dar el nu are vaci de lapte, el are vaci de carne, Black Angus. Are sute de oi, sute de capre. Cum să închizi, că ai tu o porţiune inundabilă? Păi ce, e pământul lui taică-tu? Ăştia de la Ape sunt nebuni!”, a tunat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Gigi Neţoiu ar fi investit 6 milioane de euro în această afacere. Într-o postare pe Facebook, Apele Române preciza că ferma ar funcţiona într-o zonă inundabilă şi că, printre măsuri, s-ar dispune suspendarea activităţii.

Dumitru Dragomir încasează 3 pensii de la statul român

Dumitru Dragomir, fost şef LPF, mărturisea că încasează 3 pensii de la statul român. El primeşte o pensie contributivă, una specială, în urma celor două mandate de parlamentar şi o rentă viageră. El sublinia că, atunci când conducea LPF, avea un salariu de 30.000 de dolari pe lună. Contribuţia plătită statului în urma salariului uriaş a făcut ca numai pensia de bază să fie de circa 18.000 de lei pe lună. Dragomir se ocupă în prezent cu imobiliarele, dar firmele pe care familia sa le deţine nu mai sunt pe numele lui. Dumitru Dragomir are o avere de circa 50 de milioane de euro, printre altele, familia lui deţinând un hotel în Capitală.

“Iau 3 pensii. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună”, mărturisea în trecut Dumitru Dragomir.

Dragomir a devenit preşedinte al LPF în 1996, după ce, anterior, fusese vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în mandatul lui Mircea Angelescu. A avut patru mandate ca şef la Ligă, fiind înlocuit în noiembrie 2013 cu Gino Iorgulescu, ce ocupă şi în prezent această funcţie. Dragomir a fost parlamentar în legislaturile din 2000-2004 şi 2004-2008.

