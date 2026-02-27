Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: "Sunt nebuni" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a reacţionat furibund când a auzit că ferma de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu (66 de ani) ar funcţiona fără aviz de la Apele Române, iar instituţia ar urma să închidă afacerea fostului acţionar al lui Dinamo.

Gigi Neţoiu se află în conflict cu Apele Române, după ce ferma lui, aflată în Dolj, la Cetate, a fost inundată.

Dumtru Dragomir, mesaj dur când a auzit că ferma lui Gigi Neţoiu s-ar putea închide: “Sunteţi nebuni la cap?”

„Cum să-i închidă ferma, sunteţi nebuni la cap? Nu pot să i-o închidă. Ce să facă, să-i omoare vacile, oile, caprele, viţeii, iezii, mieii? Ăştia de la Apele Române cum au gândit ei să spună să închidă activitatea? Ce înseamnă închiderea activităţii unei ferme? Ce, nu mai mulgi vacile, oile şi caprele?

Aa, pot să spună «Nu mai mulgeţi vacile!». Dar el nu are vaci de lapte, el are vaci de carne, Black Angus. Are sute de oi, sute de capre. Cum să închizi, că ai tu o porţiune inundabilă? Păi ce, e pământul lui taică-tu? Ăştia de la Ape sunt nebuni!”, a tunat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Gigi Neţoiu ar fi investit 6 milioane de euro în această afacere. Într-o postare pe Facebook, Apele Române preciza că ferma ar funcţiona într-o zonă inundabilă şi că, printre măsuri, s-ar dispune suspendarea activităţii.