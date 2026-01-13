Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil - Antena Sport

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu, a provocat un accident în urma căruia un bărbat de 24 de ani şi-a pierdut viaţa. În urma lui, văduva Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi are acum o avere de peste un milion de euro.

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

Văduva a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi a fost criticată că a acceptat suma. Femeia n-a ţinut cont de asta şi susţine că, la 6 ani şi jumătate distanţă, averea ei a trecut de un milion de euro, majoritatea investiţiilor fiind în imobiliare.

“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.