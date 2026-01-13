Închide meniul
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil

Antena Sport Publicat: 13 ianuarie 2026, 15:20

Mario Iorgulescu - Antena Sport

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu, a provocat un accident în urma căruia un bărbat de 24 de ani şi-a pierdut viaţa. În urma lui, văduva Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi are acum o avere de peste un milion de euro.

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

Văduva a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi a fost criticată că a acceptat suma. Femeia n-a ţinut cont de asta şi susţine că, la 6 ani şi jumătate distanţă, averea ei a trecut de un milion de euro, majoritatea investiţiilor fiind în imobiliare.

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu are acum o avere de un milion de euro

“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe TikTok, citată de cancan. ro.

Văduva lui Dani Vicol, reacţie după ce a văzut interviul acordat de Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a oferit un prim interviu complet după accidentul în urma căruia a ucis un bărbat. Văduva acestuia a oferit o reacţie, prin care îl acuză pe fiul lui Gino Iorgulescu că a vorbit doar 10 minute despre regretele avute.

Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C
„Chiar acum am văzut un interviu cu Mario Iorgulescu de la CanCan TV. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât se poate de calm și de coerent. Deci, într-o oră de interviu, o oră jumate cât a vorbit, părerea lui de rău și regretele lui n-au durat decât 10 minute. Restul nu a vorbit decât de băutură, de petreceri, de droguri.

Deci el are tupeu să spună că în seara respectivă n-a consumat decât patru pahare de vin și că n-a consumat substanțe deloc. Când tot el spune că la petrecerile lui într-un weekend se consumau 50 grame de droguri. Și el în seara aia n-a consumat nimic.

Ok. Și în prezent, în momentul de față, după șase ani de zile, fața lui, vorba lui, gesticulările lui, sunt de un om drogat și de un om beat.

Și în tot interviul lui, n-am înțeles decât de petreceri, droguri, femei și atât. Și el vrea să arate că s-a schimbat și că îi pare rău și că merge la școală, frate. Băi, oameni buni, hai să ne trezim la realitate”, a spus Melek pe reţelele de socializare.

