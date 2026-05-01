“E terifiant”. Miliardarul Rinat Ahmetov, declaraţii fără precedent despre războiul din Ucraina. Decizia uriaşă luată

Miliardarul Rinat Ahmetov a oferit declaraţii fără precedent despre războiul dintre Ucraina şi Rusia, început în urmă cu cinci ani. Patronul celor de la Şahtior a transmis că pentru el, totul a început încă din 2014.

Ahmetov a transmis că Ucraina a reuşit să reziste în toţi aceşti ani graţie curajului preşedintelui Volodimir Zelenski, cât şi a armatei ucrainene.

Totodată, patronul de la Şahtior a luat decizia ca în ciuda războiului, echipa sa să-şi continue programul normal. El şi-a dorit ca fosta formaţie a lui Mircea Lucescu să reprezinte Ucraina în Europa.

“În primul rând, cuvântul «război» este terifiant, pentru că în țara noastră se desfășoară un război de amploare de cinci ani, iar pentru mine, acest război durează din 2014, de 12 ani încoace. Pentru mine, războiul a început în 2014, dar Ucraina a supraviețuit datorită curajului și rezistenței poporului ucrainean, datorită unei armate ucrainene puternice, datorită sprijinului întregii lumi civilizate și, bineînțeles, datorită curajului și rezistenței președintelui nostru Zelenski.

Ucraina a rămas fermă și nu avem niciun motiv să ne plângem astăzi. Trebuie să le mulțumim războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca și pentru că au făcut tot posibilul să le mulțumim Ucrainei, ucrainenilor și tuturor apărătorilor noștri. Așadar, pentru aceasta, vreau să le mulțumesc mult războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca. Și în al doilea rând, ce este atât de dificil? Bineînțeles că este; sunt programe complicate. Vedeți, jucăm, și chiar în acea seară jucătorii deja călătoresc pentru a juca împotriva lui Dinamo. Joacă împotriva lui Dinamo – trebuie să se întoarcă direct pentru meciul retur.