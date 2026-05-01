“E terifiant”. Miliardarul Rinat Ahmetov, declaraţii fără precedent despre războiul din Ucraina. Decizia uriaşă luată

Miliardarul Rinat Ahmetov a oferit declaraţii fără precedent despre războiul dintre Ucraina şi Rusia, început în urmă cu cinci ani. Patronul celor de la Şahtior a transmis că pentru el, totul a început încă din 2014.
Ahmetov a transmis că Ucraina a reuşit să reziste în toţi aceşti ani graţie curajului preşedintelui Volodimir Zelenski, cât şi a armatei ucrainene.
Totodată, patronul de la Şahtior a luat decizia ca în ciuda războiului, echipa sa să-şi continue programul normal. El şi-a dorit ca fosta formaţie a lui Mircea Lucescu să reprezinte Ucraina în Europa.
“În primul rând, cuvântul «război» este terifiant, pentru că în țara noastră se desfășoară un război de amploare de cinci ani, iar pentru mine, acest război durează din 2014, de 12 ani încoace. Pentru mine, războiul a început în 2014, dar Ucraina a supraviețuit datorită curajului și rezistenței poporului ucrainean, datorită unei armate ucrainene puternice, datorită sprijinului întregii lumi civilizate și, bineînțeles, datorită curajului și rezistenței președintelui nostru Zelenski.
Ucraina a rămas fermă și nu avem niciun motiv să ne plângem astăzi. Trebuie să le mulțumim războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca și pentru că au făcut tot posibilul să le mulțumim Ucrainei, ucrainenilor și tuturor apărătorilor noștri. Așadar, pentru aceasta, vreau să le mulțumesc mult războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca. Și în al doilea rând, ce este atât de dificil? Bineînțeles că este; sunt programe complicate. Vedeți, jucăm, și chiar în acea seară jucătorii deja călătoresc pentru a juca împotriva lui Dinamo. Joacă împotriva lui Dinamo – trebuie să se întoarcă direct pentru meciul retur.
E clar că programul e provocator, e greu. Dar vrem să jucăm în Europa, vrem să reprezentăm Ucraina în Europa, să arătăm lumii că Ucraina are probleme, că în Ucraina este război, că Ucraina este un popor rezistent și curajos, că Ucraina a rămas fermă, că Ucraina a câștigat și că va exista o pace dreaptă și pe termen lung în Ucraina. Trebuie să arătăm asta – iar jucătorii o fac, mulțumesc lor. Nu ne putem plânge de cât de greu este”, a declarat Rinat Ahmetov, conform presei din Ucraina.
Rinat Ahmetov a intrat în vestiar după Şahtior – Crystal Palace 1-3
Rinat Ahmetov a decis să meargă în vestiarul lui Şahtior, după eşecul cu 1-3 suferit în faţa celor de la Crystal Palace, în turul semifinalei de Conference League. Acesta le-a mulţumit jucătorilor săi pentru jocul prestat, în ciuda eşecului.
“Știți, m-am dus la vestiar să le mulțumesc băieților. Le-am mulțumit mult antrenorului principal, staff-ului tehnic și tuturor jucătorilor, pentru că avem o echipă tânără. Când am început campionatul, Sudakov a plecat, Kevin a plecat, Traore s-a accidentat, Eginaldo s-a accidentat, Neverton s-a accidentat, apoi Alisson – șase jucători cheie. Iar staff-ul tehnic a ieșit foarte bine din acea situație.
În cele din urmă, băieții au jucat un fotbal foarte bun. Sunt mândru de jucătorii mei și le sunt recunoscător pentru asta. Sunt mândru de staff-ul tehnic, de antrenorul principal, așa că am vrut să le mulțumesc tuturor. Vom lucra la greșelile noastre și vom face tot ce putem pentru a-i încânta pe fani cu un joc strălucitor, frumos și ofensiv anul viitor”, a declarat Rinat Ahmetov, conform paginii de Instagram a clubului Şahtior.
