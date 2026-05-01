Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul de la FCSB care e OUT pentru meciul cu Csikszereda. Nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 12:39

Comentarii
Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

Un jucător de la FCSB e OUT pentru partida cu Csikszereda, din etapa a şaptea a play-out-ului. Ofri Arad (27 de ani) nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc alături de restul lotului campioanei.

FCSB se va duela cu Csikszereda, în deplasare, astăzi, de la ora 20:30. Partida va fi în format live text, pe as.ro.

Ofri Arad, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda

Ofri Arad nu se confruntă cu vreo problemă medicală, în ciuda faptului că a fost lăsat acasă de FCSB, notează fanatik.ro. Mijlocaşul israelian a fost rezervă neutilizată în ultimele două meciuri ale roş-albaştrilor, cu Petrolul şi Farul.

Ofri Arad a fost transferat în iarnă de FCSB, după ce şi-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, formaţie alături de care a evoluat în Champions League.

În ciuda faptului că a fost adus ca un posibil înlocuitor pentru Adrian Şut, Ofri Arad nu a reuşit să se impună la FCSB. Mijlocaşul a bifat doar patru partide la formaţia campioană, el evoluând ultima dată la formaţia campioană timp de 12 minute, în duelul cu Oţelul câştigat cu 4-0.

Totodată, conform sursei citate anterior, la meciul cu Csikszereda urmează să fie titular tot tânărul Matei Popa. După ce a fost titularizat de Mirel Rădoi în două partide, Ştefan Târnovanu a revenit pe banca roş-albaştrilor la partida din runda trecută, cu Petrolul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
15:36

15:04

14:56

14:41

14:13

14:11

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
