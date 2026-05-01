Jucătorul de la FCSB care e OUT pentru meciul cu Csikszereda. Nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc

Un jucător de la FCSB e OUT pentru partida cu Csikszereda, din etapa a şaptea a play-out-ului. Ofri Arad (27 de ani) nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc alături de restul lotului campioanei.
FCSB se va duela cu Csikszereda, în deplasare, astăzi, de la ora 20:30. Partida va fi în format live text, pe as.ro.
Ofri Arad nu se confruntă cu vreo problemă medicală, în ciuda faptului că a fost lăsat acasă de FCSB, notează fanatik.ro. Mijlocaşul israelian a fost rezervă neutilizată în ultimele două meciuri ale roş-albaştrilor, cu Petrolul şi Farul.
Ofri Arad a fost transferat în iarnă de FCSB, după ce şi-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, formaţie alături de care a evoluat în Champions League.
În ciuda faptului că a fost adus ca un posibil înlocuitor pentru Adrian Şut, Ofri Arad nu a reuşit să se impună la FCSB. Mijlocaşul a bifat doar patru partide la formaţia campioană, el evoluând ultima dată la formaţia campioană timp de 12 minute, în duelul cu Oţelul câştigat cu 4-0.
Totodată, conform sursei citate anterior, la meciul cu Csikszereda urmează să fie titular tot tânărul Matei Popa. După ce a fost titularizat de Mirel Rădoi în două partide, Ştefan Târnovanu a revenit pe banca roş-albaştrilor la partida din runda trecută, cu Petrolul.
- Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor. Suma plătită de clujeni pentru internaţonalul român
- Filipe Coelho, întrebat de 1 Mai dacă face grătar înainte de Craiova – Dinamo: “Și la mine se sărbătorește”
- Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
- Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”
- Anunţ de ultim moment despre Marian Aioani, înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu titularul lui Costel Gâlcă