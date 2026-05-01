Anunţ de ultim moment despre Marian Aioani, înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu titularul lui Costel Gâlcă

Robert Niţă a făcut un anunţ despre starea lui Marian Aioani (26 de ani), înaintea partidei dintre Rapid şi CFR Cluj, din etapa a şaptea a play-off-ului. Duelul din Giuleşti se va disputa luni, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marian Aioani s-a accidentat în derby-ul pierdut de Rapid cu Dinamo, scor 1-3, în runda trecută de play-off. Portarul a cerut schimbare după doar două minute, fiind trimis în locul său tânărul Adrian Briciu.

Robert Niţă a dezvăluit că se fac eforturi pentru ca Marian Aioani să fie refăcut la timp pentru meciul cu CFR Cluj. Fostul jucător i-a luat apărarea portarului, care a ales să fie inclus în primul 11 al giuleştenilor, deşi se confrunta cu probleme musculare.

“Mai sunt 3 zile până la meci. Se fac eforturi să fie recuperat. Asta e fotbalul. E o situație de criză. Nu cred că Aioani trebuie blamat pentru că a încercat să joace. O accidentare musculară e greu de controlat.

A încercat, a vrut. El a făcut încălzirea. La ultimele centrări a simțit, pe o săritură, o contractură. A făcut niște proceduri până la începutul partidei. Fiind vorba de o accidentare musculară, și-a asumat riscul unei rupturi”, a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.