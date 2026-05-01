Antonelli “a dat din casă” și a vorbit despre posibila luptă la titlu cu Russell: “Cei din echipă au fost clari”

Kimi Antonelli, tânărul de la Mercedes și liderul în clasamentul piloților după primele trei etape din Formula 1, a discutat la Miami, înainte de Grand Prix-ul din SUA, despre posibilitatea de a se lupta pentru titlul mondial cu George Russell, colegul său.
Italianul a explicat ce le-au transmis șefii constructorilor din Germania lui și coechipierului său britanic, și anume că au liber la concurat atât timp cât nu afectează interesele echipei.
Antonelli – Russell, liber la luptă
Formula 1 revine în acțiune după o lună de pauză forțată provocată de amânarea Grand Prix-urilor din Arabia Saudită și Bahrain. “Marele Circ” continuă cu Marele Premiu de la Miami, care începe astăzi cu vineri cu unica sesiune de antrenamente și se continuă cu trei stinturi de calificări pentru sprint.
Înainte de startul propriu zis al Grand Prix-ului, Kimi Antonelli, liderul ierarhiei la piloți, a vorbit în fața jurnaliștilor, iar oamenii din presă au vrut să afle ce părere are puștiul de 19 ani despre posibilitatea de a se lupta pentru titlu cu George Russell. Italianul nu a ezitat să spună ce li s-a transmis lui și colegului său din interior:
“Cred că cei din echipă au fost extrem de clari cu noi de la prima cursă din Australia. Au spus că putem concura unul împotriva altuia, dar evident cu respect, fără să ne facem lucruri stupide unul altuia. La finalul zilei, pilotăm individual, vrem să câștigăm, să fim cei mai buni, dar în același timp vrem ce e mai bun pentru echipă.
Eu și George suntem foarte conștienți de asta. Echipa ne-a dat undă verde, pentru că vor să ne ofere amândurora aceeași oportunitate“, a spus tânărul de 19 ani, potrivit formula1.com.
Antonelli, “în gardă” înainte de Miami
În ceea ce privește cursa weekend-ul propriu zis care urmează, Antonelli a spus că se așteaptă la o concurență mai mare din partea rivalelor Mercedes, după ce în primele trei curse nemții au avut mașina dominantă. După Grand Prix-urile din Australia, China și Japonia, italianul e primul la în clasament cu 72 de puncte, urmat de Russell cu 63, iar pe 3 e Leclerc cu 49.
“E entuziasmant să mă întorc într-un loc unde am obținut primul meu pole de sprint anul trecut. Evident, va fi diferit anul acesta, mașini diferite, vom vedea cum decurge. Va fi un weekend foarte interesant pentru noi.
Să vedem cum ne descurcăm. Cu siguranță rivalii noștri vor fi mai aproape de noi și probabil va trebui să luptăm mai mult în acest weekend, dar vom da tot ce avem mai bun. În ceea ce mă privește pe mine, voi încerca să maximizez performanța mașinii, voi da tot ce am mai bun și vom vedea care va fi rezultatul.
Am mai făcut niște startur de probă, cu siguranță, în pauză. Am lucrat cu echipa astfel încât să înercăm să recunoaștem problema și se pare că am găsit-o. Acum încercăm să ne gândim la o soluție cât mai rapid posibil“, a mai spus italianul.
Programul Marelui Premiu de la Miami 2026
Vineri
- 19:00: Antrenamentul 1 (AntenaPLAY)
- 23:15: Calificările sprintului (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 18:45: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 22:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Duminică:
- 22:50: Cursă (Antena 1 şi AntenaPLAY)
