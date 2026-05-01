Antonelli “a dat din casă” și a vorbit despre posibila luptă la titlu cu Russell: “Cei din echipă au fost clari”

Kimi Antonelli, tânărul de la Mercedes și liderul în clasamentul piloților după primele trei etape din Formula 1, a discutat la Miami, înainte de Grand Prix-ul din SUA, despre posibilitatea de a se lupta pentru titlul mondial cu George Russell, colegul său.

Italianul a explicat ce le-au transmis șefii constructorilor din Germania lui și coechipierului său britanic, și anume că au liber la concurat atât timp cât nu afectează interesele echipei.

Antonelli – Russell, liber la luptă

Formula 1 revine în acțiune după o lună de pauză forțată provocată de amânarea Grand Prix-urilor din Arabia Saudită și Bahrain. “Marele Circ” continuă cu Marele Premiu de la Miami, care începe astăzi cu vineri cu unica sesiune de antrenamente și se continuă cu trei stinturi de calificări pentru sprint.

Înainte de startul propriu zis al Grand Prix-ului, Kimi Antonelli, liderul ierarhiei la piloți, a vorbit în fața jurnaliștilor, iar oamenii din presă au vrut să afle ce părere are puștiul de 19 ani despre posibilitatea de a se lupta pentru titlu cu George Russell. Italianul nu a ezitat să spună ce li s-a transmis lui și colegului său din interior:

“Cred că cei din echipă au fost extrem de clari cu noi de la prima cursă din Australia. Au spus că putem concura unul împotriva altuia, dar evident cu respect, fără să ne facem lucruri stupide unul altuia. La finalul zilei, pilotăm individual, vrem să câștigăm, să fim cei mai buni, dar în același timp vrem ce e mai bun pentru echipă.