Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: “Am avut un leu”

Ion Ţiriac a fost acuzat în mai multe rânduri de-a lungul anilor că este un om zgârcit. Miliardarul de 86 de ani este pe locul 3 în topul celor mai bogaţi români în topul Forbes din 2026 şi pe locul 1755 în lume. Fostul tenismen are o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari.

În ciuda averii sale, Ţiriac nu a scăpat de eticheta de “zgârcit”, iar acum a vorbit deschis despre acest lucru. Ţiriac este de părere că banii nu trebuie aruncaţi, deoarece banii sunt munciţi şi câştigaţi.

Ion Ţiriac: “La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”

El a vorbit şi despre un moment de când avea 14 ani şi şi-a cumpărat două felii de franzelă cu un leu. Cu toate acestea, miliardarul nu este interesat de ce spune lumea despre el:

“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!

Dar la treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: „Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este”. Se poate, dar am muncit mai mult decât alții”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.