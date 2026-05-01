Palestina și Israel, față în față la Congresul FIFA. Gianni Infantino a încercat să facă “pace”, dar a eșuat

Preşedintele Federaţiei Palestiniene de fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat să dea mâna şi să apară într-o fotografie alături de un oficial al fotbalului israelian, Basim Sheikh Suliman, într-un moment tensionat cu ocazia Congresului FIFA de la Vancouver (Canada), informează AFP.

După ce cei doi lideri s-au adresat delegaţilor de la tribună, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe amândoi să pozeze alături de el. Jibril Rajoub a refuzat invitaţia de mai multe ori, în ciuda insistenţelor preşedintelui FIFA.

Tentativa lui Gianni Infantino a dat greș

Federaţia Palestiniană de Fotbal (PFA) a depus recent un recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) ca urmare a refuzului FIFA de a sancţiona Israelul pentru cluburile sale situate în coloniile ilegale din Cisiordania.

Teritoriu palestinian afectat de violenţe zilnice, Cisiordania este ocupată de Israel din 1967. PFA consideră că aceste cluburi nu ar trebui să aibă dreptul de a participa la competiţiile organizate de federaţia israeliană.

În octombrie 2024, mai mulţi experţi ai Naţiunilor Unite – mandatat de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în numele ONU – au îndemnat FIFA să “respecte dreptul internaţional” în această privinţă. Potrivit acestor experţi, “cel puţin opt cluburi de fotbal s-au dezvoltat sau au fost identificate ca jucând în coloniile israeliene din Cisiordania ocupată“.