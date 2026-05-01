Palestina și Israel, față în față la Congresul FIFA. Gianni Infantino a încercat să facă “pace”, dar a eșuat

Preşedintele Federaţiei Palestiniene de fotbal, Jibril Rajoub, a refuzat să dea mâna şi să apară într-o fotografie alături de un oficial al fotbalului israelian, Basim Sheikh Suliman, într-un moment tensionat cu ocazia Congresului FIFA de la Vancouver (Canada), informează AFP.
După ce cei doi lideri s-au adresat delegaţilor de la tribună, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe amândoi să pozeze alături de el. Jibril Rajoub a refuzat invitaţia de mai multe ori, în ciuda insistenţelor preşedintelui FIFA.
Tentativa lui Gianni Infantino a dat greș
Federaţia Palestiniană de Fotbal (PFA) a depus recent un recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) ca urmare a refuzului FIFA de a sancţiona Israelul pentru cluburile sale situate în coloniile ilegale din Cisiordania.
Teritoriu palestinian afectat de violenţe zilnice, Cisiordania este ocupată de Israel din 1967. PFA consideră că aceste cluburi nu ar trebui să aibă dreptul de a participa la competiţiile organizate de federaţia israeliană.
În octombrie 2024, mai mulţi experţi ai Naţiunilor Unite – mandatat de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în numele ONU – au îndemnat FIFA să “respecte dreptul internaţional” în această privinţă. Potrivit acestor experţi, “cel puţin opt cluburi de fotbal s-au dezvoltat sau au fost identificate ca jucând în coloniile israeliene din Cisiordania ocupată“.
🚨 🇮🇱🇵🇸 | El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se retiró del escenario tras rechazar el llamado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para estrechar la mano del titular de la Federación de Israel durante el Congreso del organismo. pic.twitter.com/V3PEDT8eqb
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 1, 2026
Întrebat de jurnalişti, Rajoub a cerut forului de conducere al fotbalului mondial “să-şi aplice statutul cu echitate şi logică”.
“Ceea ce se întâmplă în Palestina este oribil: distrugerea tuturor instalaţiilor sportive din Gaza, uciderea a sute de sportivi palestinieni, a angajaţilor… Este timpul să se facă dreptate.”
“Persoana care vorbea în numele Israelului nici măcar nu a acordat atenţie tuturor acestor suferinţe, a ceea ce se întâmplă. Am refuzat să-i strâng mâna. Cum aş fi putut să fac o fotografie cu o astfel de persoană?“, a adăugat el.
Sursa: News.ro
- Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul italienilor
- Final de poveste! Ochoa, portarul care va împărți un record cu Ronaldo și Messi, se retrage după Cupa Mondială
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo
- Ultimul penalty al Iugoslaviei: „Am fi jucat semifinala Mondialului și poate s-ar fi amânat războiul!”
- Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la Campionatul Mondial 2026: “Poate au o echipă bună”