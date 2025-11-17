Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său - Antena Sport

Home | Diverse | O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său
Foto

O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său

Publicat: 17 noiembrie 2025, 18:12

Comentarii
O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său
galerie foto Galerie (29)

Ryan Giggs / Profimedia Images

Ryan Giggs (51 de ani) este în prezent liber de contract după ce s-a despărţit de formaţia Salford City, din liga a treia engleză, la sfârşitul lunii septembrie. Ryan Giggs a ocupat timp de un an şi şapte luni funcţia de director sportiv la clubul englez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giggs a fost anterior selecţioner al Ţării Galilor. El a dus Ţara Galilor la Europeanul din 2020, dar nu a mai fost pe banca galezilor la Europeanul care s-a disputat în 2021, cu o amânare de un an cauzată de pandemia de COVID 19.

Ryan Giggs e liber de contract

Giggs a părăsit funcţia de selecţioner al Ţării Galilor după ce a fost arestat în noiembrie 2020, fiind acuzat de agresiune de una dintre fostele sale iubite, Kate Greville. A scăpat ulterior de acuzaţii, Kate Greville neputând face dovada unei presupuse agresiuni.

Ryan Giggs a fost implicat într-un scandal monstru după ce s-a aflat că a trăit timp de 8 ani cu soţia fratelui său. Scandalul a izbucnit în 2011, atunci când a ieşit la iveală că Ryan Giggs şi Natasha Lever au avut o aventură care s-a consumat în camere de hotel şi în anumite proprietăţi care nu erau locuite, la care Natasha Lever avea acces prin job-ul ei de agent imobiliar.

Mai mulţi membri ai familiei lui Giggs au rupt legăturile cu fostul star al lui Manchester United după ce au aflat ce s-a întâmplat. Tatăl lui Ryan Giggs a spus că s-a simţit “ruşinat” de ce a putut face fiul lui.

Reclamă
Reclamă

Giggs nu a divorţat de Stacey Cooke după ce totul a ieşit la iveală, dar despărţirea s-a produs oficial în 2017. Ryan Giggs e în prezent cu Zara Charles, cu care are o fetiţă.

Fratele lui Ryan Giggs, Rhodri şi Natasha Lever au divorţat în 2013, punând capăt unei căsnicii care a durat 10 ani.

Divorţul lui Ryan Giggs de Stacey Cooke a fost unul costisitor pentru fostul star al lui Manchester United, dar nu i-a afectat prea mult averea fostului fotbalist. Potrivit walesonline.co.uk, Ryan Giggs are o avere de 50 de milioane de lire sterline (peste 57 de milioane de euro).

Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 gradeVremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
Reclamă

După scandalul legat de aventura extraconjugală cu soţia fratelui său, a urmat scandalul de violenţă domestică, în care a fost implicat alături de Kate Greville. A fost achitat, în cele din urmă, de instanţă.

Ryan Giggs - Sursa: Hepta
Ce poate face acum vedeta care a avut o relaţie de 8 ani cu soţia fratelui său
+(29)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
19:56
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era”
19:33
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:21
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 6 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia
Citește și