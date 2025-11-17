O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său - Antena Sport

Ryan Giggs (51 de ani) este în prezent liber de contract după ce s-a despărţit de formaţia Salford City, din liga a treia engleză, la sfârşitul lunii septembrie. Ryan Giggs a ocupat timp de un an şi şapte luni funcţia de director sportiv la clubul englez.

Giggs a fost anterior selecţioner al Ţării Galilor. El a dus Ţara Galilor la Europeanul din 2020, dar nu a mai fost pe banca galezilor la Europeanul care s-a disputat în 2021, cu o amânare de un an cauzată de pandemia de COVID 19.

Ryan Giggs e liber de contract

Giggs a părăsit funcţia de selecţioner al Ţării Galilor după ce a fost arestat în noiembrie 2020, fiind acuzat de agresiune de una dintre fostele sale iubite, Kate Greville. A scăpat ulterior de acuzaţii, Kate Greville neputând face dovada unei presupuse agresiuni.

Ryan Giggs a fost implicat într-un scandal monstru după ce s-a aflat că a trăit timp de 8 ani cu soţia fratelui său. Scandalul a izbucnit în 2011, atunci când a ieşit la iveală că Ryan Giggs şi Natasha Lever au avut o aventură care s-a consumat în camere de hotel şi în anumite proprietăţi care nu erau locuite, la care Natasha Lever avea acces prin job-ul ei de agent imobiliar.

Mai mulţi membri ai familiei lui Giggs au rupt legăturile cu fostul star al lui Manchester United după ce au aflat ce s-a întâmplat. Tatăl lui Ryan Giggs a spus că s-a simţit “ruşinat” de ce a putut face fiul lui.