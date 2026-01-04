Închide meniul
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!

Antena Sport Publicat: 4 ianuarie 2026, 12:31

Antonela Pătruţ şi Arpad Paszkany, în noaptea de Revelion / Instagram Antonela Pătruţ

Antonela Pătruţ (31 de ani) a încheiat în stil mare un an excelent pentru ea. Iubita milionarului Arpad Paszkany (54 de ani), care a renunţat la cetăţenia română, a petrecut cu ştaif de Revelion.

Ea a postat pe contul de Instagram imagini foto şi video de la petrecere. Într-una dintre imagini apare un preparat cu caviar, foarte elegant şi cu siguranţă costisitor. Din fotografii este evident că Arpad Paszkany nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba de petrecerea de Revelion, alături de iubita lui. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Antonela Pătruţ, Revelion de vis alături de iubitul ei, Arpad Paszkany

De altfel, Paszkany o răsfaţă constant pe fosta ispită de la “Insula Iubirii”, cu cadouri “de lux”. Antonela Pătruţ merge în călătorii doar cu avionul privat, după cum arată imaginile postate de ea pe reţelele sociale.

“La mulți ani! Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și pentru tot ce va urma ❤️✨”, a transmis Antonela Pătruţ pe Instagram.

Antonela Pătruţ şi Paszkany locuiesc împreună. Ei stau fie la Budapesta, fie la Marbella, unde milionarul are o locuinţă.

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.

În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.

Recent, la CFR Cluj s-a întors ca preşedinte Iuliu Mureşan (71 de ani), care conducea clubul şi în perioada în care acesta era patronat de Arpad Paszkany. Mureşan, bun prieten cu Paszkany, mărturisea că a renunţat la profesia de medic după ce a fost convins de milionarul originar din Sfântu Gheorghe să se îndrepte spre fotbal. Mureşan dezvăluia că nu ştia nimic despre fotbal în acel moment, una dintre persoanele care l-au familiarizat cu fenomenul fiind Jean Pădureanu.

