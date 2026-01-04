Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, "aroganţă" în ultima zi din an! - Antena Sport

Antonela Pătruţ (31 de ani) a încheiat în stil mare un an excelent pentru ea. Iubita milionarului Arpad Paszkany (54 de ani), care a renunţat la cetăţenia română, a petrecut cu ştaif de Revelion.

Ea a postat pe contul de Instagram imagini foto şi video de la petrecere. Într-una dintre imagini apare un preparat cu caviar, foarte elegant şi cu siguranţă costisitor. Din fotografii este evident că Arpad Paszkany nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba de petrecerea de Revelion, alături de iubita lui. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Antonela Pătruţ, Revelion de vis alături de iubitul ei, Arpad Paszkany

De altfel, Paszkany o răsfaţă constant pe fosta ispită de la “Insula Iubirii”, cu cadouri “de lux”. Antonela Pătruţ merge în călătorii doar cu avionul privat, după cum arată imaginile postate de ea pe reţelele sociale.

“La mulți ani! Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și pentru tot ce va urma ❤️✨”, a transmis Antonela Pătruţ pe Instagram.

Antonela Pătruţ şi Paszkany locuiesc împreună. Ei stau fie la Budapesta, fie la Marbella, unde milionarul are o locuinţă.