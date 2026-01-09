(P) Idei de amenajare cu riflaje decorative - cum să transformi un perete banal într-un element de design cu personalitate - Antena Sport

În dormitor

Peretele din spatele patului este locul perfect pentru riflaje decorative. Le poți lăsa pe întreaga lățime sau le poți limita la zona centrală, în funcție de mobilierul din jur. Combinate cu textile în tonuri neutre, riflajele dau coerență întregii camere.

În hol

Holurile sunt adesea tratate ca spații de trecere, dar un perete riflat poate schimba complet senzația la intrarea în casă. Poate încadra o oglindă, un cuier sau o bancă, și poate fi continuat parțial pe tavan pentru un efect mai unitar.

În dining sau bucătărie

Riflajele pot marca zona mesei sau pot fi aplicate pe latura exterioară a unei insule. Dacă ai un open space, sunt o soluție ideală pentru a delimita zona de gătit de cea de relaxare, fără pereți sau alte separatoare.

În spații de birou sau camere de lucru

Un fundal riflat aduce ritm vizual și ajută la organizarea unui spațiu de lucru fără să îl transforme în zonă „decorată”. În combinație cu mobilier simplu, creează o atmosferă ordonată și calmă.

Avantajele riflajelor decorative față de alte soluții de accent

• Se instalează ușor și rapid, chiar și în spații deja mobilate

• Nu necesită modificări structurale sau intervenții costisitoare

• Pot fi aplicate pe o porțiune limitată sau pe întreaga înălțime a peretelui

• Pot fi adaptate cromatic – se pot vopsi sau păstra în finisaj natural

• Funcționează în orice stil: scandinav, modern, industrial, clasic

• Rămân actuale, indiferent de tendințe

Riflajele nu sunt elemente de decor sezonier, ci parte dintr-un design gândit să funcționeze și peste 5 sau 10 ani.

Când merită să alegi riflajele decorative

Dacă ai deja un spațiu mobilat, dar care pare “neterminat” sau plat, riflajele pot fi acel element care leagă totul. Dacă ești la începutul unui proiect și vrei să eviți aglomerarea, dar cauți totuși un element cu prezență, tot riflajele pot fi răspunsul.

Sunt potrivite atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, birouri, recepții sau showroom-uri. Se pot monta pe pereți drepți, în jurul colțurilor sau în zone de tranziție între spații.

Unde găsești riflaje decorative potrivite pentru proiectul tău

În selecția Piatra Design sunt disponibile modele variate de riflaje decorative – de la panouri simple, cu lamele verticale, până la structuri modulare adaptabile. Se pot combina cu mobilier existent, se pot adapta cromatic și vin gata de montaj.

Fie că amenajezi un spațiu nou sau vrei să adaugi un detaliu bine ales într-o cameră deja terminată, riflajele sunt o alegere sigură și versatilă.

Vezi gama completă pe: https://piatradesign.ro/