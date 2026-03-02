Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander - Antena Sport

Nepotul lui Ion Ţiriac a postat un mesaj copleşitor despre conflictul care a zguduit lumea. SUA şi Israel au atacat sâmbătă Iranul, războiul soldându-se deja cu sute de persoane decedate.

Alexander şi Nicholas sunt cei doi băieţi pe care Alexandru Ion Ţiriac îi are alături de fosta soţie, Ileana Lazariuc, de care a divorţat în 2017. Cei doi locuiesc în Dubai, alături de mama lor.

Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea

Alexander Ţiriac a postat un videoclip în care este surprinsă o rachetă pe cer. El a făcut un apel uriaş, îndemnându-i pe oameni să se bucure mai mult de fiecare moment.

“Doar o reamintire că nu ar trebui să avem nevoie de rachete deasupra capetelor noastre ca să ne simţim recunoscători pentru ceea ce avem”, este mesajul distribuit de nepotul lui Ion Ţiriac, pe pagina sa de Instagram.

Toate ţările învecinate Iranului sunt afectate de război, dat fiind faptul că spaţiul aerian a fost închis. Ion Ţiriac are astfel toate motivele să fie îngrijorat în privinţa celor doi nepoţi, care locuiesc în Dubai.