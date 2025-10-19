Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: "Incredibil"! De ce nu a investit alături de el - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) a fost prezent la inaugurarea fermei de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu din Oltenia.
Bun prieten cu Gigi Neţoiu, Victor Piţurcă a dezvăluit că omul de afaceri i-a propus să investească împreună în ferma respectivă, dar “Piţi” l-a refuzat, motivând că nu se pricepe la această activitate.
Piţurcă, impresionat de ultima afacere a lui Gigi Neţoiu: “Incredibil”
“Ce a reuşit să facă Neţoiu într-un timp atât de scurt e ceva incredibil.
(n.r: E foarte schimbat, nu mai e Gigi Neţoiu pe care îl ştiaţi, e mult mai liniştit) Liniştit? Nu, greşeşti, îl vezi prea puţin. Imaginaţi-vă că în decurs de 6-7 luni, pe 200 de hectare, a făcut ce a făcut aici. Nu a fost liniştit deloc. Din contră, de dimineaţă până seara era extrem-extrem de nervos.
(n.r: V-ar plăcea să vă faceţi o fermă ca dânsul?) Pentru mine e foarte târziu. Ce nu stăpânesc, nu mă bag. Bineînţeles, am avut discuţii zilnice să vin lângă el, dar nu mă pricep, mai bine stau liniştit. Vin o dată, de două ori, de trei ori pe lună aici, mă relaxez, nimic mai mult”, a declarat Victor Piţurcă, în exclusivitate pentru AntenaSport.
Gigi Neţoiu a fost anterior investitor la FC Voluntari. Neţoiu a dorit să îl coopteze pe Piţurcă în proiect, dar fostul selecţioner al României l-a refuzat şi atunci.
