Surprize uriaşe în echipa de start a "câinilor" la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic - Antena Sport

Surprize uriaşe în echipa de start a "câinilor" la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic

Home | Fotbal | Liga 1 | Surprize uriaşe în echipa de start a “câinilor” la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic

Surprize uriaşe în echipa de start a “câinilor” la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 19:34

Comentarii
Surprize uriaşe în echipa de start a câinilor la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic

Dinamo înaintea unui meci din Liga 1 / Sport Pictures

Anunţat absent la derby-ul cu FCSB, din pricina unei accidentări, Danny Armstrong (28 de ani) este titular la Dinamo în duelul cu marea rivală.



O altă surpriză de proporţii o constituie poziţia în care joacă Alberto Soro (26 de ani). Extremă în mod obişnuit, Soro va evolua ca vârf de atac.

Surprize mari în tabăra “câinilor” la derby-ul cu FCSB

Decizia lui Zeljko Kopic (48 de ani) e surprinzătoare în condiţiile în care croatul îi avea la dispoziţie pe Stipe Perica (30 de ani) şi Alex Pop (25 de ani), de profil atacanţi centrali.

Echipele de start:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Radunovic, Graovac, Ngezana, Creţu – Lixandru, Şut – Toma, Olaru, Cisotti – Florin Tănase Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea Antrenor: Zeljko Kopic

Rezerve: Roșca, Din, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

Înaintea derby-ului FCSB – Dinamo “câinii” sunt pe locul 3 în Liga 1, cu 34 de puncte. FCSB e pe locul 9, cu 10 puncte mai puţin decât Dinamo.

 

Comentarii


