Surprize uriaşe în echipa de start a "câinilor" la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic - Antena Sport

Anunţat absent la derby-ul cu FCSB, din pricina unei accidentări, Danny Armstrong (28 de ani) este titular la Dinamo în duelul cu marea rivală.
O altă surpriză de proporţii o constituie poziţia în care joacă Alberto Soro (26 de ani). Extremă în mod obişnuit, Soro va evolua ca vârf de atac.
Surprize mari în tabăra “câinilor” la derby-ul cu FCSB
Decizia lui Zeljko Kopic (48 de ani) e surprinzătoare în condiţiile în care croatul îi avea la dispoziţie pe Stipe Perica (30 de ani) şi Alex Pop (25 de ani), de profil atacanţi centrali.
Echipele de start:
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Radunovic, Graovac, Ngezana, Creţu – Lixandru, Şut – Toma, Olaru, Cisotti – Florin Tănase Antrenor: Elias Charalambous
Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea Antrenor: Zeljko Kopic
Rezerve: Roșca, Din, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop
Înaintea derby-ului FCSB – Dinamo “câinii” sunt pe locul 3 în Liga 1, cu 34 de puncte. FCSB e pe locul 9, cu 10 puncte mai puţin decât Dinamo.
- Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: “Cum adică?”. A “înțepat” un alt derby din Liga 1
- FCSB – Dinamo 0-0. Campioana caută revanşa după ce a fost învinsă de “câini” în tur
- Cristi Borcea, previziune uriaşă pentru “câini” înaintea derby-ului FCSB – Dinamo!
- Astrit Selmani, mesaj pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB. Ce spune despre șansele la titlu
- Un apropiat al lui Gigi Becali îi sare în apărare lui Tavi Popescu: “Are dreptate 100%”