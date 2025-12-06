Surprize uriaşe în echipa de start a "câinilor" la derby-ul cu FCSB! Decizii surprinzătoare ale lui Kopic - Antena Sport

Dinamo înaintea unui meci din Liga 1 / Sport Pictures

Anunţat absent la derby-ul cu FCSB, din pricina unei accidentări, Danny Armstrong (28 de ani) este titular la Dinamo în duelul cu marea rivală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O altă surpriză de proporţii o constituie poziţia în care joacă Alberto Soro (26 de ani). Extremă în mod obişnuit, Soro va evolua ca vârf de atac.

Surprize mari în tabăra “câinilor” la derby-ul cu FCSB

Decizia lui Zeljko Kopic (48 de ani) e surprinzătoare în condiţiile în care croatul îi avea la dispoziţie pe Stipe Perica (30 de ani) şi Alex Pop (25 de ani), de profil atacanţi centrali.

Echipele de start:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Radunovic, Graovac, Ngezana, Creţu – Lixandru, Şut – Toma, Olaru, Cisotti – Florin Tănase Antrenor: Elias Charalambous