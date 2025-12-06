Astrit Selmani, mesaj pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB. Ce spune despre șansele la titlu - Antena Sport

Derby-ul de pe Arena Națională dintre FCSB și Dinamo a generat interes din partea multor jucători care au evoluat pentru cele două echipe, iar Astrit Selmani s-a alăturat și el listei de oameni care au vorbit înainte de meci. Atacantul kosovar speră să vadă o nouă victorie din partea alb-roșiilor, despre care a spus că pot câștiga titlul în acest an.
FCSB și Dinamo urmează să se întâlnească în această seară în derby-ul etapei cu numărul 19. Înainte de meci, fostul fotbalist al lui Zeljko Kopic, Astrit Selmani, a prefațat meciul care va avea loc pe Arena Națională.
Astrit Selmani: “Sunt și voi fi suporter al lui Dinamo”
În meciul tur, Dinamo a obținut o victorie spectaculoasă în fața rivalei sale cu scorul de 4-3, la capătul unui meci în care Danny Armstrong și Florin Tănase au semnat câte un hat-trick. Succesul respectiv al alb-roșiilor a fost primul după o serie lungă de dueluri în care nu câștigaseră în fața FCSB-ului. Selmani speră ca foștii săi colegi să repete performanța și în returul sezonului regular.
“Sper ca Dinamo să meargă și să obțină o mare victorie pe Arena. La fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care «câinii» le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo.
Cred, cu adevărat cred, că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon. Cu sprijinul suporterilor orice este posibil pentru Dinamo“, a spus Selmani, potrivit gsp.ro.
FCSB – Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din Liga 1, va avea loc astăzi de la 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
