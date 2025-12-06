Fază superbă făcută de Manchester City. Pasă din rabona, bară transversală și gol - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Premier League | Fază superbă făcută de Manchester City. Pasă din rabona, bară transversală și gol

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 19:08

Phil Foden și Rayan Cherki, după un gol marcat / Profimedia

Manchester City a făcut o fază superbă în meciul cu Sunderland de pe Etihad Stadium, câștigat de echipa lui Guardiola cu 3-0. La scorul de 2-0 pentru “cetățeni”, Rayan Cherki și Phil Foden s-au “conectat” pentru a treia reușită, pasa mijlocașului francez ieșind în evidență.

Meciul dintre Manchester City și Sunderland din etapa cu numărul 15 din Premier League a oferit un moment cum rar se vede în fotbal. Cherki a dat o pasă de gol din rabona, iar Foden a finalizat cu o lovitură de cap, mingea ștergând bara transversală până să ajungă în plasa porții portarului Roefs.

În minutul 65 al duelului de pe Etihad, jucătorii lui Pep Guardiola au pornit un atac, iar Bernardo Silva i-a pasat în lateral lui Rayan Cherki. Francezul a accelerat, s-a oprit brusc și a apelat la un gest tehnic fabulos pentru a trimite mingea în careu.

Mijlocașul a centrat din rabona, iar la celălalt capăt s-a aflat că Phil Foden, care a trimis mingea cu capul. Până să ajungă în plasă, balonul a șters bara transversală.

Colaj Pasă Cherki - Gol Foden
Colaj Pasă Cherki – Gol Foden / Capturi PRO TV

Golul respectiv nu a fost singurul spectaculos marcat de City în meciul cu Sunderland. Scorul a fost deschis de Ruben Dias cu un șut în forță de la 30 de metri care a amintit de “torpila” lui Vincent Kompany marcat într-un meci dintre trupa din Manchester și Leicester acum 6 ani, sezon în care “cetățenii” au câștigat titlul pe muchie de cuțit.

