Fază superbă făcută de Manchester City. Pasă din rabona, bară transversală și gol - Antena Sport

Manchester City a făcut o fază superbă în meciul cu Sunderland de pe Etihad Stadium, câștigat de echipa lui Guardiola cu 3-0. La scorul de 2-0 pentru “cetățeni”, Rayan Cherki și Phil Foden s-au “conectat” pentru a treia reușită, pasa mijlocașului francez ieșind în evidență.
Meciul dintre Manchester City și Sunderland din etapa cu numărul 15 din Premier League a oferit un moment cum rar se vede în fotbal. Cherki a dat o pasă de gol din rabona, iar Foden a finalizat cu o lovitură de cap, mingea ștergând bara transversală până să ajungă în plasa porții portarului Roefs.
Assist din Rabona în City – Sunderland
În minutul 65 al duelului de pe Etihad, jucătorii lui Pep Guardiola au pornit un atac, iar Bernardo Silva i-a pasat în lateral lui Rayan Cherki. Francezul a accelerat, s-a oprit brusc și a apelat la un gest tehnic fabulos pentru a trimite mingea în careu.
Mijlocașul a centrat din rabona, iar la celălalt capăt s-a aflat că Phil Foden, care a trimis mingea cu capul. Până să ajungă în plasă, balonul a șters bara transversală.
Golul respectiv nu a fost singurul spectaculos marcat de City în meciul cu Sunderland. Scorul a fost deschis de Ruben Dias cu un șut în forță de la 30 de metri care a amintit de “torpila” lui Vincent Kompany marcat într-un meci dintre trupa din Manchester și Leicester acum 6 ani, sezon în care “cetățenii” au câștigat titlul pe muchie de cuțit.
Rúben Dias channeled Vincent Kompany vs. Leicester in 2019 with Man City’s opener against Sunderland 🚀 pic.twitter.com/WC8neegKut
— ESPN UK (@ESPNUK) December 6, 2025
