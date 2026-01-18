Prăbuşire totală pentru fostul iubit al lui Laurette! Unde a ajuns Magaye Gueye - Antena Sport

Magaye Gueye (35 de ani) a semnat zilele trecute cu CSO Băicoi, echipă aflată în Liga a 3-a. Anterior a evoluat tot la o echipă din Liga a 3-a, Păuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Magaye Gueye revenise în fotbal la Păuleşti, după 3 ani în care nu a evoluat la nicio echipă.

Magaye Gueye a semnat cu CSO Băicoi

Laurette anunţa la începutul lui 2025 că s-a despărţit de Magaye Gueye. Ea se mutase în Franţa cu fostul atacant al lui Dinamo.

„Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac. Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, declara Laurette, potrivit cancan.ro.

Magaye Gueye a evoluat în trecut pentru Everton. O fostă mare speranţă a fotbalului francez, cu 6 goluri în 15 meciuri pentru Franţa U19 şi 2 goluri în 8 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, Magaye Gueye a fost implicat într-un scandal uriaş în perioada în care juca la Dinamo. A fost depistat pozitiv cu cocaină după un derby Dinamo – FCSB din Cupa României. Suspendat de ANAD, Magaye Gueye a plecat de la Dinamo. De atunci cariera lui a luat-o în jos. A semnat la începutul lui 2022 cu Anagennisi Karditsas, echipă din liga a 2-a a Greciei. A stat mai puţin de 6 luni acolo, după care nu a mai jucat fotbal până în toamna anului trecut, când a semnat cu Păuleşti. La apogeul carierei lui, Magaye Gueye era cotat la 2.5 milioane de euro. În prezent nu mai are cotă pe transfermarkt.com.