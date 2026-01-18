Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prăbuşire totală pentru fostul iubit al lui Laurette! Unde a ajuns Magaye Gueye - Antena Sport

Home | Diverse | Prăbuşire totală pentru fostul iubit al lui Laurette! Unde a ajuns Magaye Gueye
Foto

Prăbuşire totală pentru fostul iubit al lui Laurette! Unde a ajuns Magaye Gueye

Antena Sport Publicat: 18 ianuarie 2026, 19:00

Comentarii
Prăbuşire totală pentru fostul iubit al lui Laurette! Unde a ajuns Magaye Gueye
galerie foto Galerie (26)

Laurette şi Magaye Gueye, în perioada în care erau împreună / Instagram

Magaye Gueye (35 de ani) a semnat zilele trecute cu CSO Băicoi, echipă aflată în Liga a 3-a. Anterior a evoluat tot la o echipă din Liga a 3-a, Păuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Magaye Gueye revenise în fotbal la Păuleşti, după 3 ani în care nu a evoluat la nicio echipă.

Magaye Gueye a semnat cu CSO Băicoi

Laurette anunţa la începutul lui 2025 că s-a despărţit de Magaye Gueye. Ea se mutase în Franţa cu fostul atacant al lui Dinamo.

Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac. Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, declara Laurette, potrivit cancan.ro.

Magaye Gueye a evoluat în trecut pentru Everton. O fostă mare speranţă a fotbalului francez, cu 6 goluri în 15 meciuri pentru Franţa U19 şi 2 goluri în 8 meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, Magaye Gueye a fost implicat într-un scandal uriaş în perioada în care juca la Dinamo. A fost depistat pozitiv cu cocaină după un derby Dinamo – FCSB din Cupa României. Suspendat de ANAD, Magaye Gueye a plecat de la Dinamo. De atunci cariera lui a luat-o în jos. A semnat la începutul lui 2022 cu Anagennisi Karditsas, echipă din liga a 2-a a Greciei. A stat mai puţin de 6 luni acolo, după care nu a mai jucat fotbal până în toamna anului trecut, când a semnat cu Păuleşti. La apogeul carierei lui, Magaye Gueye era cotat la 2.5 milioane de euro. În prezent nu mai are cotă pe transfermarkt.com.

Reclamă
Reclamă
Laurette, implicată într-o relaţie cu Magaye Gueye / Instagram
Instagram Laurette Atindehou
Frumoasa Laurette și-a părăsit iubitul / Foto: Instagram laurette_atindehou
+(26)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
18:58
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”
18:52
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Gălățenii sunt în inferioritate numerică
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:34
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul
18:30
Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro
18:28
Gloria Bistrița, a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă echipa în clasament
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și