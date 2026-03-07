Mirel Rădoi, prima variantă pentru FCSB. Gigi Becali l-a sunat deja: "Acum că nu mai am antrenori, pot să discut cu el" - Antena Sport

Elias Charalambous și-a dat demisia! Gigi Becali a anunţat că nu se va opune și acceptă doleanța cipriotului, urmând să caute un antrneor în perioada imediat următoare.

Primul pe lista lui Gigi Becali este Mirel Rădoi, care acum este liber de contract, după ce a plecat de la Universitatea Craiova.

“Și egalul era bun (n.r. în meciul cu U Cluj). Trebuie să vină un antrenor să țipe la ei. Un Rădoi, să îi pună pe bancă. Trebuie să vorbesc cu Mirel, că el știe echipa. Să văd ce vrea să joace. Acum nu mai e Mirel ăla de atunci, iubea prea mult jucătorii atunci. Acum, nu te antrenezi, afară. Sever, așa vreau eu”, a declarat Gigi Becali la TV Prima Sport după FCSB – U Cluj 1-3.

Gigi Becali a dezvăluit că i-a scris deja lui Mirel Rădoi să-i ceară ajutor. Mirel Rădoi i-a răspuns că nu poate discuta cu el, pentru că are antrenori la echipă: “Acum că nu mai am antrenori, pot să discut cu Mirel”.

Meciul cu “U” Cluj a fost ultimul pe care Elias Charalambous l-a bifat pe banca campioanei României. În plus, Mihai Pintilii va pleca și el.