"El va fi în staff!" Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui Adi Iilie - Antena Sport

“El va fi în staff!” Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui Adi Iilie

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 23:35

El va fi în staff! Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui Adi Iilie

Adrian Ilie şi Gigi Becali/ AntenaSport, Profimedia

Gigi Becali cede că este foarte aproape de un acord cu Adi Ilie.

Latifundiarul i-a propus deja să revină la FCSB, iar cei doi urmează să se întâlnească pentru a discuta.

Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. “Cobra” a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la FCSB. Şi Gigi Becali este optimist şi crede că va bate palma cu Adrian Ilie.

“Cu Adrian Ilie am vorbit, a zis să ne vedem luni sau marți. El va fi în staff. El s-a angajat. I-am zis că nu e de bani, vreau ajutor”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

