Tănase, despre plecarea lui Charalambous: "Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate!" Ce spune despre atacul lui Becali - Antena Sport

Elias Charalambous şi-a dat demisia, iar Florin Tănase a declarat că plecarea lui vine după o perioadă proastă.
”În vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic? Îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună. Nu a spus nimic zilele acestea. Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie.
E clar că e un moment foarte prost al echipei. Acum nu știu, fiecare ia decizia. Dacă a spus-o, va fi greu de întors. Așa e la fotbal, antrenorii plătesc când nu sunt rezultate”, a declarat Florin Tănase, pentru Digi Sport.
Fotbalistul şi-a cerut scuze în faţa fanilor pentru jocul prost al echipei: ”Am deschis scorul, după am luat goluri pe contraatac, cum s-a întâmplat de multe ori în acest campionat. Per total, jocul nostru a fost prost. Poate dacă nu luam golul trei, puteam să revenim. A fost o prestație slabă și e greu. Când știi că ești în play-out… Ne cerem încă o dată scuze suporterilor, pentru că nu merită așa ceva”.
Întrebat dacă se aşteaptă ca Gigi Becali să ia măsuri împotriva lui, în contextul în care el trebuie să-şi prelungească contractului, care îi expiră din vară, fotbalistul a evitat răspunsul.
“Ce măsuri (n.r. din partea lui Gigi Becali)? Nu. E clar că e o situație neplăcută, dar cu toții suntem de vină. În seara asta a fost și blazare. Nu o spun ca un alibi, dar mulți au luat virus, răciți, fără energie. Mai așteptăm până la vară (n.r. legat de prelungure)”, a spus Florin Tănase.
