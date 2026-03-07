Marius Șumudică, eșec devastator în Arabia Saudită! Umilit în fața propriilor suporteri - Antena Sport

Marius Șumudică a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Formația pregătită de tehnicianul român a fost distrusă pe teren propriu de Al Fayha, scor 5-0.

Deși etapa trecută reușise să tragă o gură mare de aer după victoria cu Al Najma, acum a venit un nou eșec dureros, chiar în fața propriilor suporteri.

Al-Okhdood – Al Fayha 0-5

Marius Șumudică a suferit un nou eșec umilitor pe prima scenă a fotbalului din Arabia Saudită. Al-Okhdood a pierdut pe teren propriu disputa cu Al Fayha, la capătul unui meci controlat de oaspeți.

Dahal a deschis scorul după doar 11 minute, iar gruparea oaspete s-a desprins pe tabelă și în minutul 55, prin Alfa Semedo. Sakala a dus scorul la 3-0 în minutul 61, iar rezultatul final a fost de golurile marcate de Jason Remeseiro (min. 66) și Ganvoula (min. 90+1).