Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: "Joci fotbal din devieri de vârfuri" - Antena Sport

Gigi Becali anunţa în urmă cu câteva zile că i-a pregătit lui Tănase prelungirea contractului, care îi expiră în câteva luni cu FCSB. Supărat de ultimul rezultat, eşecul cu Universitatea Cluj, Gigi Becali a declarat că nu ar mai vrea să continue cu fotbalistul şi din vară.

„(n.r. dacă îi mai prelungește contractul lui Tănase) Să văd, dacă joci fotbal din devieri de vârfuri, călcâie. O Să vedem ce jucăm, meciurile astea. Lui Radunovic nu-i mai arde de fotbal. Trebuie doi fundași stânga, doi mijlocași, fundaș central, zici că atacant îl ai pe Bîrligea. E posibil că s-au uzat și atât poate natura omenească, românească, sau la ce știm noi să facem în România.

S-a terminat energia și benzina lor. Domne, contractul e contractul, trebuie respectat. Pierd 2-3 milioane de euro, asta e. Am zis eu că-i dau afară? Nu, nu, eu respect contractul. I-am făcut lui Ofri Arad pe 2 ani jumătate. E mijlocaș, îți dai seama repede. Joao Paulo nu a jucat rău, dar îi e frică, dă în spate. Trebuie 6-7 jucători, nu avem ce face”, a mai spus Gigi Becali.

Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Liga 1, ultima a sezonului regulat.