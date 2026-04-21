Home | Diverse | „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut

Publicat: 21 aprilie 2026, 18:05

„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner/ Instagram

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj tulburător în ziua în care Felix Baumgartner ar fi împlinit vârsta de 57 de ani. Acesta a decedat pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu parapanta.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut o relație de aproape 12 ani. În ziua în care acesta ar fi aniversat împlinirea vârstei de 57 de ani, vedeta a postat un mesaj prin care și-a exprimat iubirea față de fostul ei partener.

Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a făcut și un apel către cei care l-au susținut pe Felix Baumgartner: să nu înceteze să o facă niciodată, indiferent de situație.

Astăzi este ziua lui, prima pe care și-o petrece Acolo Sus și prima pentru mine…fără el. Nu e tocmai „petrecerea’ pe care ai putea să i-o dorești cuiva. Dar, astăzi ne aducem aminte de un tip foarte curajos, care nu doar că a ajuns în Ceruri, ci acesta a fost spațiul lui de joacă favorit și a făcut gravitația să pară ceva ridicol.

Felix nu a fost doar curajos și neînfricat, a fost cel mai muncitor, concentrat, disciplinat și educat în absolut tot ceea ce și-a dorit să atingă.

Pentru lume a fost un erou, o adevărată legendă vie a aviației, un multiplu deținător de recorduri mondiale, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, săritor cu parașuta, base jumper, pilot de elicopter, cilclist, pilot de mașini de curse, un speaker motivațional și o inspirație pentru atât de mulți oameni.

Pentru mine, a fost și toate acestea, cu siguranță, dar atunci când eram doar noi doi…era doar omul care iubea o femeie care la rândul ei îl iubea. Amândoi cu pedala de accelerație călcată la podea. Nu voi înceta niciodată să te susțin, Schatzischatz. Sper că lumea va face la fel”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe contul ei de Instagram, unde a postat un videoclip scurt cu Felix Baumgartner.

Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
17:39

„AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul
17:39

„Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”
17:35

EXCLUSIVReacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!
17:21

VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 aprilie
17:21

Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit: „O declarație nefericită. Nu e om rău”
17:13

Pintilii îi calcă pe urme lui Rădoi! Ce ofertă neașteptată a primit după despărțirea de FCSB
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 6 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”
Citește și