„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj tulburător în ziua în care Felix Baumgartner ar fi împlinit vârsta de 57 de ani. Acesta a decedat pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu parapanta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut o relație de aproape 12 ani. În ziua în care acesta ar fi aniversat împlinirea vârstei de 57 de ani, vedeta a postat un mesaj prin care și-a exprimat iubirea față de fostul ei partener.

Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a făcut și un apel către cei care l-au susținut pe Felix Baumgartner: să nu înceteze să o facă niciodată, indiferent de situație.

„Astăzi este ziua lui, prima pe care și-o petrece Acolo Sus și prima pentru mine…fără el. Nu e tocmai „petrecerea’ pe care ai putea să i-o dorești cuiva. Dar, astăzi ne aducem aminte de un tip foarte curajos, care nu doar că a ajuns în Ceruri, ci acesta a fost spațiul lui de joacă favorit și a făcut gravitația să pară ceva ridicol.

Felix nu a fost doar curajos și neînfricat, a fost cel mai muncitor, concentrat, disciplinat și educat în absolut tot ceea ce și-a dorit să atingă.