„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj tulburător în ziua în care Felix Baumgartner ar fi împlinit vârsta de 57 de ani. Acesta a decedat pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu parapanta.
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au avut o relație de aproape 12 ani. În ziua în care acesta ar fi aniversat împlinirea vârstei de 57 de ani, vedeta a postat un mesaj prin care și-a exprimat iubirea față de fostul ei partener.
Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu a făcut și un apel către cei care l-au susținut pe Felix Baumgartner: să nu înceteze să o facă niciodată, indiferent de situație.
„Astăzi este ziua lui, prima pe care și-o petrece Acolo Sus și prima pentru mine…fără el. Nu e tocmai „petrecerea’ pe care ai putea să i-o dorești cuiva. Dar, astăzi ne aducem aminte de un tip foarte curajos, care nu doar că a ajuns în Ceruri, ci acesta a fost spațiul lui de joacă favorit și a făcut gravitația să pară ceva ridicol.
Felix nu a fost doar curajos și neînfricat, a fost cel mai muncitor, concentrat, disciplinat și educat în absolut tot ceea ce și-a dorit să atingă.
Pentru lume a fost un erou, o adevărată legendă vie a aviației, un multiplu deținător de recorduri mondiale, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, săritor cu parașuta, base jumper, pilot de elicopter, cilclist, pilot de mașini de curse, un speaker motivațional și o inspirație pentru atât de mulți oameni.
Pentru mine, a fost și toate acestea, cu siguranță, dar atunci când eram doar noi doi…era doar omul care iubea o femeie care la rândul ei îl iubea. Amândoi cu pedala de accelerație călcată la podea. Nu voi înceta niciodată să te susțin, Schatzischatz. Sper că lumea va face la fel”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe contul ei de Instagram, unde a postat un videoclip scurt cu Felix Baumgartner.
- (P) Cum reacționezi corect la schimbările de scor în pariuri de baschet
- Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
- Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
- Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
- Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”