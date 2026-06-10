Lovitură cruntă pentru Dinamo! Cât lipsește George Pușcaș după ce a fost operat

Adus de Dinamo la sfârșitul lunii februarie, George Pușcaș nu a bifat multe meciuri în tricoul „câinilor”, având probleme de ordin fizic. Pe final de sezon, atacantul lui Kopic s-a accidentat și a avut nevoie inclusiv de o intervenție chirurgicală.
Cum echipa va pleca în cantonament în Polonia, Andrei Nicolescu a dezvăluit care este situația medicală a fostului internațional român și a explicat când ar putea reveni pe gazon.
George Pușcaș ar putea rata întreg cantonamentul
George Pușcaș a fost adus ca primă variantă pentru postul de atacant la Dinamo, însă fotbalistul român se confruntă în continuare cu probleme medicale.
Chiar după acest final de sezon, Pușcaș a fost operat, iar Andrei Nicolescu a confirmat că acesta ar putea rata întreg cantonamentul echipei din Polonia.
„Pușcaș s-a operat acum trei zile. Ratează majoritatea cantonamentului din Polonia. Ar fi șase săptămâni pe o estimarea pozitivă și opt săptămâni într-o estimare pesimistă.
În schimb, Mazilu nu are nicio problemă”, a declarat Andrei Nicolescu, într-o intervenție la digisport.ro.
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