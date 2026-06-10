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Lovitură cruntă pentru Dinamo! Cât lipsește George Pușcaș după ce a fost operat

Daniel Işvanca Publicat: 10 iunie 2026, 21:08

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Lovitură cruntă pentru Dinamo! Cât lipsește George Pușcaș după ce a fost operat

George Pușcaș / Sportpictures

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Adus de Dinamo la sfârșitul lunii februarie, George Pușcaș nu a bifat multe meciuri în tricoul „câinilor”, având probleme de ordin fizic. Pe final de sezon, atacantul lui Kopic s-a accidentat și a avut nevoie inclusiv de o intervenție chirurgicală.

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Cum echipa va pleca în cantonament în Polonia, Andrei Nicolescu a dezvăluit care este situația medicală a fostului internațional român și a explicat când ar putea reveni pe gazon.

George Pușcaș ar putea rata întreg cantonamentul

George Pușcaș a fost adus ca primă variantă pentru postul de atacant la Dinamo, însă fotbalistul român se confruntă în continuare cu probleme medicale.

Chiar după acest final de sezon, Pușcaș a fost operat, iar Andrei Nicolescu a confirmat că acesta ar putea rata întreg cantonamentul echipei din Polonia.

„Pușcaș s-a operat acum trei zile. Ratează majoritatea cantonamentului din Polonia. Ar fi șase săptămâni pe o estimarea pozitivă și opt săptămâni într-o estimare pesimistă.

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În schimb, Mazilu nu are nicio problemă”, a declarat Andrei Nicolescu, într-o intervenție la digisport.ro.

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