„Are fițe, dar nu e ușor”. Anderson Ceara, avertizat după transferul la FCSB: „Are concurență”

Anderson Ceara (27 de ani) este primul jucător transferat de FCSB. Roș-albaștrii le vor achita celor de la Csikszereda suma de 500.000 de euro, „ciucanii” păstrând și 25% dintr-un viitor transfer al brazilianului.

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Basarab Panduru a oferit declarații despre mutarea realizată de FCSB. Fostul internațional l-a „avertizat” pe Anderson Ceara și a transmis că acesta va avea concurență serioasă pe post, anume David Miculescu.

Anderson Ceara, avertizat după transferul la FCSB

Basarab Panduru a remarcat calitățile lui Anderson Ceara, însă a transmis că rămâne de văzut dacă acesta va reuși să se impună sub comanda lui Marius Baciu.

„Mi se pare ca ştie ceva fotbal, driblează, acum, dacă face treabă nu ştiu, vedem, mi se pare de pe marginea terenului în prima fază, poate să îi ia faţa lui Miculescu?

Vedem, a dat şi goluri, ceva fotbal ştie, are nişte fiţe, loveşte mingea într-un fel. Nu e uşor la FCSB, nu mă mai bag în discuţia asta, ai concurenţă cu Miculescu”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.