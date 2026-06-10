„Are fițe, dar nu e ușor”. Anderson Ceara, avertizat după transferul la FCSB: „Are concurență”

Anderson Ceara (27 de ani) este primul jucător transferat de FCSB. Roș-albaștrii le vor achita celor de la Csikszereda suma de 500.000 de euro, „ciucanii” păstrând și 25% dintr-un viitor transfer al brazilianului.
Basarab Panduru a oferit declarații despre mutarea realizată de FCSB. Fostul internațional l-a „avertizat” pe Anderson Ceara și a transmis că acesta va avea concurență serioasă pe post, anume David Miculescu.
Anderson Ceara, avertizat după transferul la FCSB
Basarab Panduru a remarcat calitățile lui Anderson Ceara, însă a transmis că rămâne de văzut dacă acesta va reuși să se impună sub comanda lui Marius Baciu.
„Mi se pare ca ştie ceva fotbal, driblează, acum, dacă face treabă nu ştiu, vedem, mi se pare de pe marginea terenului în prima fază, poate să îi ia faţa lui Miculescu?
Vedem, a dat şi goluri, ceva fotbal ştie, are nişte fiţe, loveşte mingea într-un fel. Nu e uşor la FCSB, nu mă mai bag în discuţia asta, ai concurenţă cu Miculescu”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
De asemenea, Claudiu Vaișcovici a vorbit și el despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Fostul jucător al lui Dinamo crede că brazilianul va prinde suficiente minute la formația roș-albastră, ținând cont că echipa va evolua și în cupele europene, din sezonul viitor.
„Mulţi jucători care au fost transferaţi aveau valoarea, dar era în de-ajuns să aibă un meci prost şi erau daţi la o parte. Dar depinde şi de mentalitatea jucătorului.
O să joace pentru că am văzut că la pauză se fac multe schimbări, o să fie în cupele europene şi cred că o să aibă multe şanse de a juca şi dacă demonstrează…”, a spus și Claudiu Vaișcovici.
Cifrele lui Anderson Ceara la Csikszereda
Anderson Ceara ajunge la Csikszereda în urmă cu doi ani, când echipa era în liga secundă, iar fotbalistul venea de la Santos, liber de contract. În acest timp petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc acesta a evoluat în 81 de meciuri, a marcat 11 goluri şi a oferit 16 pase decisive.
Salariul cu care Anderson Ceara, care acum este în vacanţă, în ţara natală, urmează să fie de aproximativ 15.000 de euro lunar. Agentul său a stabilit toate detaliile cu gruparea bucureşteană şi actele urmează să fie semnate cât de curând.
Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.
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