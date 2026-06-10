Eroii Campionatului Mondial | “Arată-i lumii că ești mai bun decât Messi”. Povestea lui Mario Gotze

“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
Mario Gotze s-a născut pe 3 iunie 1992 în Memmingen, un oraș din Bavaria ce în prezent adună 42.000 de locuitori. Părinții săi, Jurgen și Astrid, el fiind un profesor la Universitatea Tehnică din Dortmund. Când era foarte mic, Mario a petrecut 18 luni în Statele Unite ale Americii alături de tatăl său, care era colaborator într-o lucrare de cercetare.
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Gotze, o tânără speranță a fotbalului german
După revenirea din SUA, Gotze a început să joace fotbal la nivel de juniori, prima sa echipă fiind bifată la trei ani, când a ajuns la SC Ronsberg. După trei ani, tânărul Mario ajungea la FC Eintracht Hombruch, iar după tot atâția a intrat pe ușile academiei Borussiei Dortmund în anul 2001.
Pas cu pas, Gotze a trecut pe la echipele de tineret ale lui Dortmund, iar în 2009 a debutat în Bundesliga într-un duel contra lui Mainz 05, intrând în minutul 88 în locul lui Jakub Błaszczykowski. Un sezon mai târziu, Gotze a devenit un jucător mai important pentru Borussia și și-a ajutat echipa să câștige titlul, adunând în total opt goluri în 41 de meciuri.
În acea stagiune, Gotze a debutat și la naționala mare a Germaniei, fiind folosit de Joachim Low într-un amical contra Suediei timp de 12 minute. Atunci, Mario a devenit la 18 ani, 5 luni și 14 zile cel mai tânăr fotbalist din “Die Mannschaft” de la Uwe Seeler încoace, fostul internațional evoluând bifând prima sa apariție pentru nemți în 1954.
În acea perioadă, Matthias Sammer, fostul Balon de Aur, l-a catalogat pe fotbalistul lui Dortmund drept “unul dintre cele mai mari talente pe care Germania le-a avut vreodată“.
Bornele setate de mijlocaș la națională confirmau acest lucru. Pe lângă performanța statistică de la debutul său, Gotze a ieșit în evidență și când a marcat primul gol pentru Germania pe 10 august 2011, la 19 ani și 68 de zile, când a egalat recordul deținut de Klaus Sturmer pentru cel mai tânăr marcator al nemților în perioada post-război.
Gotze n-a “rupt gura târgului” la Mondial până în finală
Momentul cel mare pentru Mario Gotze a venit însă trei ani mai târziu, la Cupa Mondială din 2014. Atunci, mijlocașul ofensiv nu a făcut neapărat un turneu extraordinar, nici măcar nu a fost titular în toate meciurile, însă a apărut exact când a trebuit pentru reprezentativa sa.
În primul meci din grupe, Germania a învins categoric Portugalia cu 4-0, Gotze obținând penalty-ul din care elevii lui Low au marcat primul lor gol la turneul final. A urmat duelul cu Ghana, al doilea meci la rând din postura de titular pentru fotbalistul care în 2013 se transferase de la Borussia Dortmund la Bayern Munchen.
În partida contra africanilor, Gotze a marcat un gol, iar confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-2. În ultimul meci din grupe, Germania a învins SUA la capătul unui duel în care Mario a jucat doar 14 minute.
În optimi, nemții au dat peste Algeria, iar Gotze a fost din nou titular, însă nu a ieșit în evidență, motiv pentru care Joachim Low l-a scos la pauză. Nemții au mers mai departe, unde i-a așteptat un duel cu Franța, partidă în care mijlocașul ofensiv a jucat și mai puțin, doar șapte minute.
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Golul care a făcut-o pe Germania campioana lumii în 2014
În marea umilință de la Belo Horizonte, când Germania a învins Brazilia cu 7-1, Joachim Low nu i-a acordat niciun minut lui Gotze. A făcut-o însă în marea finală, într-un moment de inspirație maximă în duelul de pe Maracana contra Argentinei.
În minutul 88, selecționerul nemților l-a scos din joc pe Miroslav Klose și l-a băgat pe tânărul Gotze. Înainte să intre pe teren, Low i-a spus un lucru ce părea nebunesc fotbalistului său:
“Arăta lumii că ești mai bun decât Messi și poți decide Cupa Mondială”.
Și într-adevăr, Gotze a fost erou pentru Germania și în acel meci cel puțin, a fost decisiv și mai bun decât Lionel Messi. În minutul 113, tânărul de 22 de ani a primit o centrare de la o altă rezervă intrată pe parcursul jocului, Andre Schurrle, a preluat mingea pe piept și l-a învins pe Sergio Romero.
Where were you when Mario Gotze scored and Germany became #FIFAWorldCup champion? 🇩🇪🙌 pic.twitter.com/PONDWRicOB
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022
Argentina nu a mai putut face nimic, iar Germania a devenit campioană mondială pentru a patra oară, cucerind ultimul ei titlu până în prezent.
Din păcate pentru Gotze, acesta nu a reușit să își atingă potențialul pe care îl vedeau specialiștii, în prezent evoluând pentru Eintracht Frankfurt. Cu toate acestea, fotbalistul a demonstrat la World Cup 2014 că nu este nevoie mereu ca un jucător să joace fiecare meci și să marcheze în fiecare partidă ca să fie erou.
Uneori, e nevoie doar de un sfat nebunesc de la antrenorul tău, o centrare bună și un șut care să te facă triumfător la Cupa Mondială.
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