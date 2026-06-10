Eroii Campionatului Mondial | “Arată-i lumii că ești mai bun decât Messi”. Povestea lui Mario Gotze

În primul meci din grupe, Germania a învins categoric Portugalia cu 4-0, Gotze obținând penalty-ul din care elevii lui Low au marcat primul lor gol la turneul final. A urmat duelul cu Ghana, al doilea meci la rând din postura de titular pentru fotbalistul care în 2013 se transferase de la Borussia Dortmund la Bayern Munchen.

În partida contra africanilor, Gotze a marcat un gol, iar confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-2. În ultimul meci din grupe, Germania a învins SUA la capătul unui duel în care Mario a jucat doar 14 minute.

În optimi, nemții au dat peste Algeria, iar Gotze a fost din nou titular, însă nu a ieșit în evidență, motiv pentru care Joachim Low l-a scos la pauză. Nemții au mers mai departe, unde i-a așteptat un duel cu Franța, partidă în care mijlocașul ofensiv a jucat și mai puțin, doar șapte minute.

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Golul care a făcut-o pe Germania campioana lumii în 2014

În marea umilință de la Belo Horizonte, când Germania a învins Brazilia cu 7-1, Joachim Low nu i-a acordat niciun minut lui Gotze. A făcut-o însă în marea finală, într-un moment de inspirație maximă în duelul de pe Maracana contra Argentinei.

În minutul 88, selecționerul nemților l-a scos din joc pe Miroslav Klose și l-a băgat pe tânărul Gotze. Înainte să intre pe teren, Low i-a spus un lucru ce părea nebunesc fotbalistului său:

“Arăta lumii că ești mai bun decât Messi și poți decide Cupa Mondială”.

Și într-adevăr, Gotze a fost erou pentru Germania și în acel meci cel puțin, a fost decisiv și mai bun decât Lionel Messi. În minutul 113, tânărul de 22 de ani a primit o centrare de la o altă rezervă intrată pe parcursul jocului, Andre Schurrle, a preluat mingea pe piept și l-a învins pe Sergio Romero.

Where were you when Mario Gotze scored and Germany became #FIFAWorldCup champion? 🇩🇪🙌 pic.twitter.com/PONDWRicOB

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Argentina nu a mai putut face nimic, iar Germania a devenit campioană mondială pentru a patra oară, cucerind ultimul ei titlu până în prezent.

Din păcate pentru Gotze, acesta nu a reușit să își atingă potențialul pe care îl vedeau specialiștii, în prezent evoluând pentru Eintracht Frankfurt. Cu toate acestea, fotbalistul a demonstrat la World Cup 2014 că nu este nevoie mereu ca un jucător să joace fiecare meci și să marcheze în fiecare partidă ca să fie erou.

Uneori, e nevoie doar de un sfat nebunesc de la antrenorul tău, o centrare bună și un șut care să te facă triumfător la Cupa Mondială.