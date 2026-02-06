Românca de 34 de ani avea 3 job-uri şi nu se descurca, dar s-a îmbogăţit rapid şi a ajuns celebră! Cum a reuşit - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Publicat: 6 februarie 2026, 18:05

Alexandra Ianculescu / Instagram

Alexandra Ianculescu (34 de ani) va comenta proba de patinaj viteză pe pistă lungă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, care au loc la Milano-Cortina d’Ampezzo.

Sportiva româno-canadiană participă, la rândul ei, în competiţiile de patinaj viteză. Totodată, ea se antrenează pentru a face parte din lotul de ciclism pe pistă al Canadei la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, din 2028.

Alexandra Ianculescu s-a mutat cu familia în Canada în copilărie

Alexandra Ianculescu s-a născut în Sibiu. A emigrat alături de familia ei în Canada, în 2001. A locuit iniţial în Toronto, iar acum trăieşte în Calgary.

Alexandra Ianculescu a avut probleme în a se descurca financiar cu 3 job-uri, dar s-a îmbogăţit rapid după ce şi-a făcut un cont pe platforma pentru adulţi OnlyFans. Într-un articol publicat de The Sun, Alexandra Ianculescu a catalogat decizia de a-şi deschide un cont pe platforma pentru adulţi drept cea mai bună din viaţa ei.

Alexandra Ianculescu a început să practice patinajul viteză în copilărie, moştenind pasiunea pentru acest sport de la mama ei, care a fost campioană naţională la această disciplină în România.

Am fost captivată după ce am câștigat prima mea medalie de aur la 11 ani. Am schiat și am jucat tenis, aș fi putut cu ușurință să mă apuc de așa ceva. Eram aproape la fel de bună la aceste două discipline ca și la patinaj. Părinții mei nu aveau bani, iar patinajul era cel mai ieftin, așa că am continuat cu el”, a dezvăluit Alexandra Ianculescu.

Sportivă de performanţă şi comentatoare de patinaj viteză, Alexandra Ianculescu a vorbit deschis despre decizia de a-şi face cont pe OnlyFans

Ianculescu a concurat pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018. Ea a vorbit deschis despre problemele financiare cu care s-a confruntat.

A trebuit să îmi iau trei locuri de muncă cu jumătate de normă. A fost super-greu. Am lucrat la un magazin de sushi din mall, patru zile pe săptămână, și apoi la un restaurant în weekend-uri.

Îmi amintesc că săream peste sesiuni de antrenament cu greutăți sau trebuia să le fac una după alta, trezindu-mă mai devreme pentru că trebuia să lucrez. Nu aveam de ales”, a povestit românca pentru The Sun.

Alexandra Ianculescu a vorbit deschis şi despre decizia de a-şi face cont pe OnlyFans.

A fost cea mai bună decizie luată vreodată. Echipamentul și recuperarea în care îmi pot investi banii nu sunt ceva la care aș fi putut visa înainte. Cu cât fac mai mult (n.r: OnlyFans), cu atât e mai bine pentru mine ca sportivă. Sunt responsabilă de propriul meu destin”, a subliniat românca stabilită în Canada.

