Românca de 34 de ani avea 3 job-uri şi nu se descurca, dar s-a îmbogăţit rapid şi a ajuns celebră! Cum a reuşit - Antena Sport

Alexandra Ianculescu (34 de ani) va comenta proba de patinaj viteză pe pistă lungă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, care au loc la Milano-Cortina d’Ampezzo.

Sportiva româno-canadiană participă, la rândul ei, în competiţiile de patinaj viteză. Totodată, ea se antrenează pentru a face parte din lotul de ciclism pe pistă al Canadei la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, din 2028.

Alexandra Ianculescu s-a mutat cu familia în Canada în copilărie

Alexandra Ianculescu s-a născut în Sibiu. A emigrat alături de familia ei în Canada, în 2001. A locuit iniţial în Toronto, iar acum trăieşte în Calgary.

Alexandra Ianculescu a avut probleme în a se descurca financiar cu 3 job-uri, dar s-a îmbogăţit rapid după ce şi-a făcut un cont pe platforma pentru adulţi OnlyFans. Într-un articol publicat de The Sun, Alexandra Ianculescu a catalogat decizia de a-şi deschide un cont pe platforma pentru adulţi drept cea mai bună din viaţa ei.

Alexandra Ianculescu a început să practice patinajul viteză în copilărie, moştenind pasiunea pentru acest sport de la mama ei, care a fost campioană naţională la această disciplină în România.