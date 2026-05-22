Asta da ofertă! Bilete de 50 de dolari la meciurile de la Campionatul Mondial 2026

Unii locuitori norocoşi din New York vor avea în curând ocazia să pună mâna pe bilete ieftine la Cupa Mondială din această vară. Competiţia va fi exclusiv în Universul Antena.
Primarul Zohran Mamdani a anunţat joi că 1.000 de bilete, la preţul de 50 de dolari, vor fi puse la dispoziţia locuitorilor acestui oraş cu peste 8 milioane de oameni pentru cel mai urmărit eveniment sportiv din lume.
Bilete de 50 de dolari la meciurile de la Campionatul Mondial 2026
„Ca să ne facem o idee, asta înseamnă cinci cafele latte în New York”, a glumit Mamdani dintr-un bar din cartierul Little Senegal din Harlem, alături de atacantul echipei naţionale masculine a SUA, Timothy Weah.
Vor fi puse la dispoziţie aproximativ 150 de bilete pentru fiecare dintre cele şapte meciuri din totalul de opt care se vor disputa pe stadionul MetLife, cu o capacitate de aproximativ 82.000 de locuri, situat în New Jersey, pe malul celălalt al râului faţă de Manhattan. Singura excepţie o constituie finala din 19 iulie, pentru care cererea este foarte mare, iar preţul unor locuri se ridică în prezent la aproape 33.000 de dolari.
Biletele vor include şi transport gratuit cu autobuzul dus-întors la stadion pentru deţinătorii de bilete, a spus primarul. Acestea vor fi distribuite prin intermediul unei loterii începând cu 25 mai.
El a precizat că biletele nu vor fi transferabile şi că autorităţile municipale vor verifica domiciliul prin „diverse metode”. De asemenea, acestea vor fi distribuite direct fanilor doar în momentul în care urcă în autobuz în ziua meciului.
„Ne asigurăm că oamenii muncitori nu vor fi excluşi din jocul la care au contribuit”, a declarat Mamdani.
Democratul, care şi-a preluat funcţia în ianuarie, a afirmat că această iniţiativă subliniază faptul că administraţia sa nu se concentrează doar pe reducerea costurilor pentru nevoile de zi cu zi, precum locuinţele şi produsele alimentare.
„Aceasta înseamnă să le oferim tuturor newyorkezilor posibilitatea de a participa la activităţile care ne definesc ca oameni”, a spus el.
În timpul campaniei sale, Mamdani a solicitat FIFA, forul mondial de conducere al fotbalului, să scadă preţul biletelor pentru newyorkezi, rezervând 15% din bilete la preţ redus pentru rezidenţi. De asemenea, el a lansat o petiţie prin care cerea FIFA să renunţe la planul de a stabili preţurile biletelor în funcţie de cerere.
De unde provin biletele de 50 de dolari
Biletele de 50 de dolari nu provin direct de la FIFA, ci din cele alocate comitetului comun de organizare pentru New York şi New Jersey, potrivit biroului primarului.
Anterior, FIFA pusese la dispoziţie bilete de aproximativ 60 de dolari pentru fiecare meci al turneului din America de Nord, după ce a fost criticată pentru preţurile exorbitante ale biletelor.
Aceste bilete la preţ redus au fost însă alocate federaţiilor naţionale ale echipelor participante la meciuri, iar aceste federaţii au decis modul de distribuire a lor către suporterii fideli care au asistat la meciurile anterioare, atât pe teren propriu, cât şi în deplasare.
Pe lângă finală, stadionul echipelor New York Giants şi New York Jets din NFL va găzdui cinci meciuri din faza grupelor a Cupei Mondiale şi două meciuri din faza eliminatorie. Meciurile din faza grupelor pentru marile puteri fotbalistice precum Brazilia, Franţa, Germania şi Anglia, alături de alte naţiuni, vor începe la 13 iunie.
- Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”
- Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start
- Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial
- Regele Norvegiei a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Haaland şi Odegaard, printre staruri
- Harry Kane vrea să pună capăt suferinţei Angliei la Cupa Mondială: “Avem cea mai bună echipă pe care am avut-o vreodată”