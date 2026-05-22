Asta da ofertă! Bilete de 50 de dolari la meciurile de la Campionatul Mondial 2026

Unii locuitori norocoşi din New York vor avea în curând ocazia să pună mâna pe bilete ieftine la Cupa Mondială din această vară. Competiţia va fi exclusiv în Universul Antena.

Primarul Zohran Mamdani a anunţat joi că 1.000 de bilete, la preţul de 50 de dolari, vor fi puse la dispoziţia locuitorilor acestui oraş cu peste 8 milioane de oameni pentru cel mai urmărit eveniment sportiv din lume.

Bilete de 50 de dolari la meciurile de la Campionatul Mondial 2026

„Ca să ne facem o idee, asta înseamnă cinci cafele latte în New York”, a glumit Mamdani dintr-un bar din cartierul Little Senegal din Harlem, alături de atacantul echipei naţionale masculine a SUA, Timothy Weah.

Vor fi puse la dispoziţie aproximativ 150 de bilete pentru fiecare dintre cele şapte meciuri din totalul de opt care se vor disputa pe stadionul MetLife, cu o capacitate de aproximativ 82.000 de locuri, situat în New Jersey, pe malul celălalt al râului faţă de Manhattan. Singura excepţie o constituie finala din 19 iulie, pentru care cererea este foarte mare, iar preţul unor locuri se ridică în prezent la aproape 33.000 de dolari.

Biletele vor include şi transport gratuit cu autobuzul dus-întors la stadion pentru deţinătorii de bilete, a spus primarul. Acestea vor fi distribuite prin intermediul unei loterii începând cu 25 mai.