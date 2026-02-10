Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” - Antena Sport

Cristi Borcea a dezvăluit ce țeapă uriașă a încasat. Fostul șef de la Dinamo a pierdut o sumă uriașă, de șase milioane de euro, după o afacere imobiliară în Dubai.
Borcea a povestit cum a fost convins de un antreprenor român să cumpere nu mai puțin de patru apartamente de lux în Dubai, în valoare de șase milioane de euro.
Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea
Borcea a transmis că valoarea apartamentelor nu a crescut, iar nici chiria nu îi aducea un profit semnificativ. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit astfel că investițiile în Dubai nu mai sunt atât de profitabile.
„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român. Ne-a zis «Domne, se dublează, se…» Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă.
Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%.Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…» 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne’, ia în Dubai, că e senzațional».
Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, a spus Cristi Borcea, conform iamsport.ro.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii. Este vorba despre Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.
