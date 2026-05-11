Vinicius i-a lăsat “mască” pe spanioli! Gestul său după ce Barcelona a cucerit titlul: “Fără cuvinte”

Vinicius a fost căpitanul lui Real Madrid în înfrângerea suferită în El Clasico. Barcelona s-a impus cu 2-0 şi a cucerit titlul cu numărul 29 în La Liga. Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat cele două goluri ale echipei lui Hansi Flick în meciul de pe Camp Nou.

Vinicius nu a avut o seară strălucită şi a ieşit în evidenţă în timpul partidei doar cu mai multe clinciuri cu jucătorii Barcelonei. La un moment dat, el a făcut şi un semn cu “15”, făcând referire la cele 15 trofee UEFA Champions League cucerite de madrileni.

Vincius i-a felicitat pe jucătorii Barcelonei, imediat după titlul cucerit în La Liga de catalani

Imediat după fluierul final al arbitrului, care nu a lăsat jocul să continue nici măcar o secundă după cele 90 de minute de joc, Vincius şi-a luat rolul de căpitan în serios. Brazilianul a dat mâna cu toţi jucătorii Barcelonei. “Ce a făcut Vinicius imediat după ce Barcelona a devenit campioană îi va lăsa pe toţi, în mod special pe fanii Barcelonei, fără cuvinte”, a titrat AS.com.

“Brazilianul a făcut clar că a înţeles că poartă banderola de cpitan pe braţul său şi reacţia sa într-un moment dificil este de lăudat”, au mai scris jurnaliştii spanioli.

Y así como se le critica y cuestiona cuando discute, provoca o reclama, también hay que reconocer cuando Vinicius Júnior se comporta como un CABALLERO DEL FÚTBOL. Pese a lo doloroso que es perder un título ante tu acérrimo rival, el hoy capitán del Real Madrid fue a saludar y… pic.twitter.com/F0PVO3vofj

