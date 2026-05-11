Mesajul lui Gică Hagi, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Mereu la cel mai înalt nivel”

Alex Masgras Publicat: 11 mai 2026, 9:55

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gică Hagi, selecţionerul României, a felicitat-o pe Barcelona după ce a cucerit un nou titlu de campioană în Spania. Catalanii s-au impus cu 2-0 în El Clasico şi au devenit campioni în La Liga pentru a 29-a oară.

Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat cele două goluri ale partidei de pe Camp Nou. Imediat după meci, catalanii au primit trofeul şi au sărbătorit alături de fani câştigarea campionatului.

Gică Hagi, care a jucat la Barcelona în perioada 1994-1996, a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru formaţia catalană:

“Campioni din nou! Felicitări, FC Barcelona, pentru un nou titlu de campioană. Am trăit momente frumoase în acest club (1994-1996). Spiritul Barcelonei, mereu la cel mai înalt nivel!”, a scris Gică Hagi, pe contul său de Facebook.

Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.

Barcelona a acumulat 91 de puncte, după succesul cu Real Madrid. „Galaticii” au rămas cu 77 de puncte, fiind pe locul secund în La Liga.

Este al doilea trofeu cucerit de catalani, în acest sezon. Barcelona a triumfat și în Supercupa Spaniei, la începutul anului, după ce a învins-o tot pe Real Madrid în marea finală, scor 3-2.

