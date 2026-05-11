Gică Hagi, selecţionerul României, a felicitat-o pe Barcelona după ce a cucerit un nou titlu de campioană în Spania. Catalanii s-au impus cu 2-0 în El Clasico şi au devenit campioni în La Liga pentru a 29-a oară.

Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat cele două goluri ale partidei de pe Camp Nou. Imediat după meci, catalanii au primit trofeul şi au sărbătorit alături de fani câştigarea campionatului.

Mesajul lui Gică Hagi, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Mereu la cel mai înalt nivel”

Gică Hagi, care a jucat la Barcelona în perioada 1994-1996, a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru formaţia catalană:

“Campioni din nou! Felicitări, FC Barcelona, pentru un nou titlu de campioană. Am trăit momente frumoase în acest club (1994-1996). Spiritul Barcelonei, mereu la cel mai înalt nivel!”, a scris Gică Hagi, pe contul său de Facebook.