Primul lucru pe care Luis Enrique a vrut să îl afle după victoria lui PSG a fost rezultatul din El Clasico! Cum a reacţionat

Barcelona s-a impus duminică seară în El Clasico cu 2-0 şi a cucerit al 29-lea titlu din istorie în La Liga. Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat pentru echipa lui Hansi Flick în duelul de pe Camp Nou cu Real Madrid.
Tot duminică seară, la aceeaşi oră, PSG a jucat împotriva lui Brest. Parizienii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Doue, în minutul 82. Echipa antrenată de Luis Enrique este deja cu mâinile pe trofeu, chiar dacă nu a obţinut matematic titlul. Parizienii trebuie să piardă următoarele două meciuri, iar Lens trebuie să se impună în ultimele două etape. Mai mult, Lens trebuie să recupereze o diferenţă uriaşă la golaveraj, de 15 goluri.
Cum a reacţionat Luis Enrique, după ce a aflat că Barcelona a învins-o pe Real Madrid
Imediat după meciul câştigat de PSG contra celor de la Brest, primul lucru pe care Luis Enrique l-a făcut a fost să întrebe ce s-a întâmplat în El Clasico. După ce a aflat de victoria catalanilor, care au obţinut un nou titlu, fostul jucător şi antrenor al Barcelonei a ridicat pumnul în aer şi a exclamat: “Forţa!”.
🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona
🤣🔝 “¡Toma!”
Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.
Barcelona a acumulat 91 de puncte, după succesul cu Real Madrid. „Galaticii” au rămas cu 77 de puncte, fiind pe locul secund în La Liga.
Este al doilea trofeu cucerit de catalani, în acest sezon. Barcelona a triumfat și în Supercupa Spaniei, la începutul anului, după ce a învins-o tot pe Real Madrid în marea finală, scor 3-2.
