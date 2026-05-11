Home | Fotbal | Premier League | A găsit ghetele lui Cristiano Ronaldo într-un tomberon și le-a scos la licitație. Cu cât s-au vândut

A găsit ghetele lui Cristiano Ronaldo într-un tomberon și le-a scos la licitație. Cu cât s-au vândut

Sebastian Ujica Publicat: 11 mai 2026, 9:53

Comentarii
A găsit ghetele lui Cristiano Ronaldo într-un tomberon și le-a scos la licitație. Cu cât s-au vândut

Cristiano Ronaldo a jucat în două rânduri pentru Manchester United / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

O licitație cu obiecte care aparțin de Manchester United a avut loc în Wellingborough, scrie BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suma cea mai mare a fost obținută de un tricou purtat de Cristiano Ronaldo în 2005 la o victorie a lui Manchester United pe Anfield cu 1-0 din 2005: 16.000 de euro.

Povestea ghetelor lui Cristiano Ronaldo

Un alt tricou, purtat de Sir David Beckham în sezonul 1998/1999 în care Manchester United a câștigat tripla istorică, s-a vândut pentru suma de 11.500 de euro. Tot la licitație s-au vândut și niște ghete purtate de Cristiano Ronaldo pe vremea când era la Manchester United.

Ghetele marca Nike aveau inscripționate pe ele R9 și au fost recuperate dintr-un tomberon de la baza de antrenament Carringhton de către un fost angajat de la Manchester United, Tony Heywood. Acesta a făcut curățenie la bază timp de 46 de ani. Suma licitată pentru ghete a fost de 8.500 de euro.

Un alt obiect scos la licitație pentru 43.000 de euro nu a fost cumpărat. Era vorba despre un semn original de pe stadionul Old Trafford care a fost dat jos în 1992 de pe tribuna Stretford End cu acceptul fostului manager de la Manchester United, Sir Matt Busby.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Observator
"Banii mei sunt banii mei". Cum negociază tinerii nota de plată la prima întâlnire
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
Fanatik.ro
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
11:15

Bernadette Szocs şi Eliza Samara cer banii de la statul român: “De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere”
11:05

Anunțul oficial al lui Lewandowski, după ce a câștigat ultimul trofeu cu Barca: „Un lucru este clar!”
10:50

Cristian Tauru a câștigat etapa de drift de la Ploiești
10:46

VideoNew York Knicks – Philadelphia 76ers 144-114. NY, prima echipă calificată în finala Conferinţei de Est
10:32

Sorana Cîrstea – Linda Noskova LIVE SCORE (12:00). Românca luptă pentru calificarea în sferturile de la Roma
10:23

Declarația de milioane a lui Rashford după golul uriaș din El Clasico: „Nici nu voiam să șutez! Dar apoi…”
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 3 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 4 Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid 5 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League 6 Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1