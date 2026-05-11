Regulamentul Formulei 1 se schimbă iar. Analiza lui Adrian Georgescu

Birocrația e un adversar

Sunt multe niveluri birocratice de parcurs și mai multe aspecte care trebuie luate în considerare pentru ca aceste modificări să fie adoptate, scriu cei de la PlanetF1.

La ședința de vineri, în cadrul căreia s-a convenit asupra acestor modificări, au participat în esență membrii Comisiei F1, deși nu a fost o reuniune oficială a respectivului for.

Propunerile vor fi acum analizate și perfecționate de grupurile tehnice relevante, adică Comitetul Consultativ Tehnic (TAC), înainte de a fi transmise mai sus, către Comitetul Consultativ pentru Unități de Putere (PUAC). Odată votate de PUAC, îmbunătățirile pot fi prezentate Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor pentru ratificare.

Mai există însă o problemă. În Formula 1 lucrurile nu sunt niciodată simple, nici măcar când se vrea simplificarea.

Mărirea puterii de combustie cu 50 KW se va face prin mărirea debitului de combustibil. Aceasta ar fi însă posibilă fie prin mărirea rezervoarelor, fie prin scurtarea curselor (în prezent, acestea acoperă o distanță de aproximativ 305 kilometri). Există, de asemenea, aspecte de luat în considerare în legătură cu dimensiunea bateriei și chiar cu longevitatea unor componente. Toate acestea sunt proiectate și testate la stres pe baza reglementărilor originale.

Un rezervor de combustibil mai mare înseamnă însă un șasiu cu alte dimensiuni. Jumătate dintre echipele de pe grilă planificau însă să abordeze sezonul viitor cu șasiul din 2026. Modificările de acest tip cer și presupun alte modificări, cum ar fi cele de hardware. Or, aceste reguli din 2026 ar fi trebuit să ”țină”, nu să fie schimbate într-un an.

Pe termen lung

O schimbare mai importantă se întrevede însă în 2030 sau 2031. Aceasta a fost agreată, în principiu, de toată lumea la mai sus pomenita ședință. Este vorba de folosirea motoarelor V8 turbo. Conform reglementărilor actuale, FIA ar avea puterea de a impune tranziția la motoarele V8 în 2031 fără votul producătorilor. Intenția este însă de a începe procesul cu un an mai devreme.

În prezent, motoarele sunt V6 turbo. În 2025, cu câteva luni înainte de trecerea la V6, președintele FIA a propus o revenire la V10 normal aspirate. Propunerea nu a fost acceptată.

Acum însă, lucru rar într-o lumea precum Formula 1, ideea de V8 turbo a fost îmbrățișată, practic, de toți constructorii. Cei de la Autoracer explică de ce.

La începutul anilor 2020, constructorii erau deciși să renunțe treptat la motoarele pe combustie. Acum, cu evoluțiile actuale, nimeni nu mai pare atât de hotărât să abandoneze combustibilii fosili. În plus, emisiile de carbon ale mașinilor de F1 în teste și în curse sunt neglijabile în raport cu cele cauzate de transportul materialului de concurs, de pildă. De asemenea, într-o majoritate clară, fanii au cerut ca motoarele clasice să rămână parte din Formula 1.