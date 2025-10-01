Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator - Antena Sport

Valentin Ceauşescu a făcut un apel disperat către statul român. Fiului fostului dictator, în vârstă de 77 de ani, i-a recidivat o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 15 ani.

Valentin Ceaușescu este omul care a creat Steaua ’86, echipa care a reușit cea mai mare performanță fotbalistică din istoria României: câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Valentin Ceauşescu a cerut ajutor din partea statului român pentru a acoperi costurile tratamentului pentru boala cu care se confruntă. Fiul fostului dictator nu le poate acoperi, astfel că s-a adresat Ministerului Sănătăţii, cât şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, primind însă un răspuns negativ.

“Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au declarat surse medicale, pentru mediafax.ro.

Valentin Ceauşescu a aflat că boala i-a recidivat la finalul anului trecut, atunci când pentru o perioadă a fost internat la spitalul “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, acolo unde a fost tratat şi fostul preşedinte Ion Iliescu, decedat în acest an.