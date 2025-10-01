Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator - Antena Sport

Valentin Ceauşescu a făcut un apel disperat către statul român. Fiului fostului dictator, în vârstă de 77 de ani, i-a recidivat o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 15 ani.
Valentin Ceaușescu este omul care a creat Steaua ’86, echipa care a reușit cea mai mare performanță fotbalistică din istoria României: câștigarea Cupei Campionilor Europeni.
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român
Valentin Ceauşescu a cerut ajutor din partea statului român pentru a acoperi costurile tratamentului pentru boala cu care se confruntă. Fiul fostului dictator nu le poate acoperi, astfel că s-a adresat Ministerului Sănătăţii, cât şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, primind însă un răspuns negativ.
“Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au declarat surse medicale, pentru mediafax.ro.
Valentin Ceauşescu a aflat că boala i-a recidivat la finalul anului trecut, atunci când pentru o perioadă a fost internat la spitalul “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, acolo unde a fost tratat şi fostul preşedinte Ion Iliescu, decedat în acest an.
Tratamentul primit de Valentin Ceauşescu nu este decontat de sistemul de asigurări publice de sănătate, motiv pentru care fiul fostului dictator a cerut ajutor din partea Ministerului Sănătăţii. După răspunsurile negative primite, Valentin Ceauşescu a decis să dea statul în judecată, pentru a-i fi acoperite costurile tratamentului, primul termen din proces fiind deja stabilit.
În anii 80, Valentin Ceaușescu era protector al Stelei, așa cum susțin componenții celebrei echipe care a făcut istorie în fotbalul românesc. Una dintre poveștile de la acea vreme susține că Valentin Ceaușescu a pronosticat scorul exact al meciului încă de la plecarea Stelei spre Sevilla, chiar la urcarea în avion.
Valentin Ceauşescu, în spatele Stelei ’86
Fiul dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu s-a ocupat intens de clubul Steaua București în perioada comunistă și a contribuit la crearea grupului de jucători care au făcut spectacol în Europa, în anii ’80.
După Revoluţia din decembrie ’89, Valentin Ceauşescu a fost o prezenţă extrem de discretă în spaţiul public.
Valentin Ceauşescu s-a constituit parte vătămată în Dosarul Revoluţiei. Valentin Ceauşescu a fost arestat în decembrie 1989, la fel ca fratele său, Nicu, şi sora sa, Zoe.
Valentin Ceauşescu a fost arestat chiar în ziua în care părinţii lui au fost executaţi, 25 decembrie 1989, fiind acuzat de subminarea economiei naţionale. A fost ţinut în detenţie la Domneşti până în luna august a anului 1990, atunci când a fost eliberat.
- Octombrie începe în forță pentru microbiști: FC Barcelona – PSG, “finala” din Champions League – runda a 2-a
- Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
- Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră
- Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
- Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani