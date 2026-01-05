Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea - Antena Sport

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.
Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, a urcat două locuri şi este pe 41, cu 1.243 puncte.
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră
Gabriela Ruse este tot în urcare, trei locuri, de pe 88 pe 85, cu 825 puncte.
Cinci poziţii a urcat Irina Begu, de pe 144 pe 139, cu 509 puncte, iar Anca Todoni a coborât de pe 148 pe 158, cu 440 puncte.
Miriam Bulgaru este pe locul 194, în urcare de pe 200, cu 362 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea se menţine pe 56 (1.514 puncte).
Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka – 10.490 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 8.178, iar pe 3 a urcat Amanda Anisimova, cu 6.287 puncte.
Pe locul 4 a coborât Coco Gauff, cu 6.273 puncte, iar kazaha Elena Rîbakina ocupă locul 5, cu 5.850 puncte.
- Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
- România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
- Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală
- Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american
- Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game