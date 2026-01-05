Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 11:26

Comentarii
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea

Jaqueline Cristian, în timpul unui turneu / Profimedia

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, a urcat două locuri şi este pe 41, cu 1.243 puncte.

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră

Gabriela Ruse este tot în urcare, trei locuri, de pe 88 pe 85, cu 825 puncte.

Cinci poziţii a urcat Irina Begu, de pe 144 pe 139, cu 509 puncte, iar Anca Todoni a coborât de pe 148 pe 158, cu 440 puncte.

Miriam Bulgaru este pe locul 194, în urcare de pe 200, cu 362 puncte.

Reclamă
Reclamă

La dublu, Sorana Cîrstea se menţine pe 56 (1.514 puncte).

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka – 10.490 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 8.178, iar pe 3 a urcat Amanda Anisimova, cu 6.287 puncte.

Pe locul 4 a coborât Coco Gauff, cu 6.273 puncte, iar kazaha Elena Rîbakina ocupă locul 5, cu 5.850 puncte.

Cum poți locui gratis pe o insulă din Grecia timp de o lună. Interesul este uriaş, iar locurile sunt limitateCum poți locui gratis pe o insulă din Grecia timp de o lună. Interesul este uriaş, iar locurile sunt limitate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Observator
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Fanatik.ro
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
14:39
Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya
14:14
“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia
14:06
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român
13:32
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!