Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea - Antena Sport

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, a urcat două locuri şi este pe 41, cu 1.243 puncte.

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră

Gabriela Ruse este tot în urcare, trei locuri, de pe 88 pe 85, cu 825 puncte.

Cinci poziţii a urcat Irina Begu, de pe 144 pe 139, cu 509 puncte, iar Anca Todoni a coborât de pe 148 pe 158, cu 440 puncte.

Miriam Bulgaru este pe locul 194, în urcare de pe 200, cu 362 puncte.