Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri - Antena Sport

Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri

Home | Fotbal | La Liga | Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri

Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 11:12

Comentarii
Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri

Hansi Flick, la Barcelona - Profimedia Images

Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick vrea să-şi întărească echipa şi are de unde alege în perioada de mercato din această iarnă.

Joao Cancelo, Dusan Vlahovic şi Nico Schlotterbeck sunt cei trei jucători care şi-au exprimat interesul pentru un eventual transfer la formaţia de pe Camp Nou, la începutul acestui an.

Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona

Conform mundodeportivo.com, Barcelona încă nu a început negocierile privind vreun transfer în perioada de iarnă, însă Hansi Flick ia în considerare faptul că sunt jucători dornici să îmbrace tricoul blaugrana. În ciuda problemelor financiare, trupa de pe Camp Nou în continuare atrage, astfel că rămâne de văzut dacă unul dintre Cancelo, Vlahovic sau Schlotterbeck va ajunge la Barcelona.

Joao Cancelo (31 de ani) nu ar fi o nouătate la formaţia catalană. Portughezul a evoluat la Barcelona între 2023 şi 2024, el semnând ulterior cu Al Hilal, echipă de care vrea să se despartă în această iarnă.

De cealaltă parte, Dusan Vlahovic (25 de ani) îşi va încheia contractul cu Juventus la finalul sezonului. Atacantul sârb şi-ar dori un transfer la Barcelona pentru a face un pas în faţă în cariera sa.

Nico Schlotterbeck (26 de ani) evoluează la Borussia Dortmund. Fundaşul central german s-ar plia pe cerinţele lui Hansi Flick pentru defensiva catalanilor, iar oameni din anturajul său deja au luat legătura cu cei de la Barcelona pentru un eventual transfer.

Comentarii


