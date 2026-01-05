Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns - Antena Sport

Închide meniul
Home | NBA | Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 12:01 / Actualizat: 5 ianuarie 2026, 13:05

Shai Gilgeous-Alexander, într-un meci cu Phoenix Suns/ Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA şi cea mai bună echipă a momentului din liga profesionistă nord-americană de baschet, a cedat cu 105-108 în faţa lui Phoenix Suns, duminică seară, în deplasare.

Devin Booker a înscris un coş de trei puncte decisiv în ultimele secunde, care i-a permis lui Phoenix Suns să se impună în faţa campioanei, care rămâne însă lider autoritar în Conferinţa de Vest.

Suns a recuperat un handicap iniţial de 18 puncte pentru a-şi lua revanşa după cea mai severă înfrângere din istoria clubului, luna trecută în faţa lui Thunder (89-138), în sferturile NBA Cup.

Booker a înscris 24 de puncte şi a dat 9 pase decisive, asistat de Dillon Brooks (22 puncte) şi Jordan Goodwin (26 puncte), un record pentru o rezervă.

Vedeta lui Thunder, canadianul Shai Gilgeous-Alexander şi-a trecut în cont 25 de puncte.

Phoenix Suns a întrerupt seria de patru victorii consecutive a echipei din Oklahoma City, al cărei bilanţ este de 30 victorii şi 6 eşecuri şi rămâne cel mai bun al ligii.

Rezultatele de duminică din NBA:

  • Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 120-114
  • Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 98-115
  • Miami Heat – New Orleans Pelicans 125-106
  • Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 115-141
  • Brooklyn Nets – Denver Nuggets 127-115
  • Orlando Magic – Indiana Pacers 135-127
  • Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 110-114
