Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA şi cea mai bună echipă a momentului din liga profesionistă nord-americană de baschet, a cedat cu 105-108 în faţa lui Phoenix Suns, duminică seară, în deplasare.
Devin Booker a înscris un coş de trei puncte decisiv în ultimele secunde, care i-a permis lui Phoenix Suns să se impună în faţa campioanei, care rămâne însă lider autoritar în Conferinţa de Vest.
Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând
Suns a recuperat un handicap iniţial de 18 puncte pentru a-şi lua revanşa după cea mai severă înfrângere din istoria clubului, luna trecută în faţa lui Thunder (89-138), în sferturile NBA Cup.
Booker a înscris 24 de puncte şi a dat 9 pase decisive, asistat de Dillon Brooks (22 puncte) şi Jordan Goodwin (26 puncte), un record pentru o rezervă.
DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS
PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER!
— NBA (@NBA) January 5, 2026
Vedeta lui Thunder, canadianul Shai Gilgeous-Alexander şi-a trecut în cont 25 de puncte.
Connection through contact
— OKC THUNDER (@okcthunder) January 5, 2026
Phoenix Suns a întrerupt seria de patru victorii consecutive a echipei din Oklahoma City, al cărei bilanţ este de 30 victorii şi 6 eşecuri şi rămâne cel mai bun al ligii.
Rezultatele de duminică din NBA:
- Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 120-114
- Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 98-115
- Miami Heat – New Orleans Pelicans 125-106
- Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 115-141
- Brooklyn Nets – Denver Nuggets 127-115
- Orlando Magic – Indiana Pacers 135-127
- Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 110-114
