Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA şi cea mai bună echipă a momentului din liga profesionistă nord-americană de baschet, a cedat cu 105-108 în faţa lui Phoenix Suns, duminică seară, în deplasare.

Devin Booker a înscris un coş de trei puncte decisiv în ultimele secunde, care i-a permis lui Phoenix Suns să se impună în faţa campioanei, care rămâne însă lider autoritar în Conferinţa de Vest.

Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând

Suns a recuperat un handicap iniţial de 18 puncte pentru a-şi lua revanşa după cea mai severă înfrângere din istoria clubului, luna trecută în faţa lui Thunder (89-138), în sferturile NBA Cup.

Booker a înscris 24 de puncte şi a dat 9 pase decisive, asistat de Dillon Brooks (22 puncte) şi Jordan Goodwin (26 puncte), un record pentru o rezervă.

