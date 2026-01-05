Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: "Asta i-a spus Hagi când a plecat" - Antena Sport

Zlotan Iaşko a făcut un anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul. Directorul sportiv al constănţenilor a transmis că nu se pune problema ca atacantul să semneze cu fosta lui echipă, în această iarnă.

Iaşko a subliniat faptul că Alibec a plecat în cantonament alături de FCSB, semn că sunt şanse să continue la echipa roş-albastră până la finalul sezonului.

De asemenea, directorul sportiv al constănţenilor a declarat că în cazul în care Denis Alibec ar fi rămas liber de contract, ar fi fost o soluţie pentru Farul. Zoltan Iaşko a mai dezvăluit, de asemenea, că Gică Hagi i-a transmis atacantului de 35 de ani faptul că va avea mereu uşa deschisă la echipa din Ovidiu.

“Nu vedeți că a plecat în cantonament cu FCSB? Este jucătorul altei echipe, așa că nu putem vorbi despre el. Dacă era liber de contract, atunci da. Este iubit în Constanța, crescut de Farul, de valoare nici nu mai vorbim. Nu am avut nicio discuție cu el. Nu avem cum să luăm legătura cu el, este sub contract.

Când a plecat, domnul Hagi l-a lăsat liber și i-a spus că se poate întoarce oricând dacă nu își găsește echipă. În acest moment, însă, nu vă pot spune nimic”, a declarat Zoltan Iaşko, conform digisport.ro.