Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu, "în modul bestie" la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de "Il Fenomeno" - Antena Sport

Home | Extra | Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno”
Foto

Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno”

Antena Sport Publicat: 31 ianuarie 2026, 16:47

Comentarii
Adrian Mutu, “în modul bestie” la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de “Il Fenomeno”
galerie foto Galerie (9)

Adrian Mutu, în sala de forță / Instagram Stories adrian10mutu

Adrian Mutu și-a dedicat 20 de ani din carieră fotbalului din postura de jucător profesionist, însă “Briliantul” se menține în continuare ca un sportiv. Ajuns la 47 de ani, antrenorul care nu are în prezent un angajament a postat recent o fotografie din sala de forță prin care a dorit să le arate urmăritorilor săi că este în continuare în formă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a oferit România fotbalului, cariera sa fiind și un “What If?”, ținând cont de scandalul cocainei care l-a ținut departe de teren o perioadă de timp. Anumiți fani ai fotbalului consideră că fostul fotbalist ofensiv ar fi avut realizări și mai mari dacă nu s-ar fi sabotat singur atunci când a fost la Chelsea.

Poza postată de Adrian Mutu din sala de forță

În ciuda acelui eveniment, Mutu a avut o carieră remrcabilă, iar în prezent își menține mentalitatea de sportiv în raport cu a sa condiție fizică. Sâmbătă, cel poreclit și “Il Fenomeno” a postat o fotografie din sala de forță pe contul său de Instagram, la secțiunea “stories”.

Fostul fotbalist de la Inter, Chelsea sau Fiorentina a atașat și o melodie motivațională la poza respectivă, fiind auzite versurile: “Sunt în modul bestie“.

Adrian Mutu, în sala de forță / Instagram Stories adrian10mutu
Adrian Mutu, în sala de forță / Instagram Stories adrian10mutu

“Pachet” de mușchi la 47 de ani, Adrian Mutu este în continuare fără angajament după despărțirea de Petrolul din martie 2025. “Briliantul” a fost asociat recent cu o venire la FCSB în vară, însă el a recunoscut că nu ar putea în condițiile actuale la roș-albaștri, referindu-se la implicarea masivă a lui Gigi Becali.

Reclamă
Reclamă
Adrian Mutu, în sala de forță / Instagram Stories adrian10mutu
Adrian Mutu
Adrian Mutu
Adrian Mutu
+(9)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv
Fanatik.ro
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv
18:32
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
18:27
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
18:17
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
18:06
LIVE SCOREFC Argeş – UTA 0-0. Duel tare pentru play-off la Mioveni. Arădenii au dat lovitura
18:05
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
17:58
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și