Adrian Mutu, "în modul bestie" la 47 de ani. Fotografia postată din sala de forță de "Il Fenomeno" - Antena Sport

Adrian Mutu și-a dedicat 20 de ani din carieră fotbalului din postura de jucător profesionist, însă “Briliantul” se menține în continuare ca un sportiv. Ajuns la 47 de ani, antrenorul care nu are în prezent un angajament a postat recent o fotografie din sala de forță prin care a dorit să le arate urmăritorilor săi că este în continuare în formă.

Adrian Mutu a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a oferit România fotbalului, cariera sa fiind și un “What If?”, ținând cont de scandalul cocainei care l-a ținut departe de teren o perioadă de timp. Anumiți fani ai fotbalului consideră că fostul fotbalist ofensiv ar fi avut realizări și mai mari dacă nu s-ar fi sabotat singur atunci când a fost la Chelsea.

Poza postată de Adrian Mutu din sala de forță

În ciuda acelui eveniment, Mutu a avut o carieră remrcabilă, iar în prezent își menține mentalitatea de sportiv în raport cu a sa condiție fizică. Sâmbătă, cel poreclit și “Il Fenomeno” a postat o fotografie din sala de forță pe contul său de Instagram, la secțiunea “stories”.

Fostul fotbalist de la Inter, Chelsea sau Fiorentina a atașat și o melodie motivațională la poza respectivă, fiind auzite versurile: “Sunt în modul bestie“.

“Pachet” de mușchi la 47 de ani, Adrian Mutu este în continuare fără angajament după despărțirea de Petrolul din martie 2025. “Briliantul” a fost asociat recent cu o venire la FCSB în vară, însă el a recunoscut că nu ar putea în condițiile actuale la roș-albaștri, referindu-se la implicarea masivă a lui Gigi Becali.