Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeş - UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile

FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 14:08

Comentarii
FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile

Duel în FC Argeş - UTA/ Sport Pictures

FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte distanţă de Oţelul, ocupanta locului şase.

FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00)

FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul patru în Liga 1, cu 40 de puncte. Argeşenii au înregistrat două victorii în primele două etape din 2026, 1-0 cu FCSB şi 2-0 cu Metaloglobus.

Meciul tur dintre FC Argeş şi UTA a fost unul spectaculos, încheiat cu scorul de 3-3. Piteştenii au condus cu 3-0, însă arădenii lui Adrian Mihalcea au revenit fabulos şi au obţinut în cele din urmă un punct.

În runda precedentă, UTA a fost învinsă pe teren propriu de Rapid, scor 1-2. Arădenii au condus cu 1-0, însă giuleştenii au întors scorul şi au obţinut cele trei puncte.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la FC Argeş – UTA:

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Micovschi – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
Rezerve: Straton, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, Emmers, Brobbey, Ricardo Matos, Manole
Antrenor: Bogdan Andone

UTA: Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman
Rezerve: Tordai, F. Iacob, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai
Antrenor: Adrian Mihalcea

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
Fanatik.ro
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
14:49
Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina
14:39
Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR
14:37
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor”
14:26
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi
14:16
EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat
13:27
Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate