FC Argeş - UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile - Antena Sport

FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off.
După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte distanţă de Oţelul, ocupanta locului şase.
FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00)
FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul patru în Liga 1, cu 40 de puncte. Argeşenii au înregistrat două victorii în primele două etape din 2026, 1-0 cu FCSB şi 2-0 cu Metaloglobus.
Meciul tur dintre FC Argeş şi UTA a fost unul spectaculos, încheiat cu scorul de 3-3. Piteştenii au condus cu 3-0, însă arădenii lui Adrian Mihalcea au revenit fabulos şi au obţinut în cele din urmă un punct.
În runda precedentă, UTA a fost învinsă pe teren propriu de Rapid, scor 1-2. Arădenii au condus cu 1-0, însă giuleştenii au întors scorul şi au obţinut cele trei puncte.
Echipele probabile la FC Argeş – UTA:
FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Micovschi – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
Rezerve: Straton, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, Emmers, Brobbey, Ricardo Matos, Manole
Antrenor: Bogdan Andone
UTA: Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman
Rezerve: Tordai, F. Iacob, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai
Antrenor: Adrian Mihalcea
