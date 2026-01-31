FC Argeş - UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile - Antena Sport

FC Argeş – UTA, duelul din etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea ţintesc victoria pentru a urca pe loc de play-off.

După 23 de runde disputate, UTA ocupă locul nouă, cu 35 de puncte, fiind la un singur puncte distanţă de Oţelul, ocupanta locului şase.

FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00)

FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul patru în Liga 1, cu 40 de puncte. Argeşenii au înregistrat două victorii în primele două etape din 2026, 1-0 cu FCSB şi 2-0 cu Metaloglobus.

Meciul tur dintre FC Argeş şi UTA a fost unul spectaculos, încheiat cu scorul de 3-3. Piteştenii au condus cu 3-0, însă arădenii lui Adrian Mihalcea au revenit fabulos şi au obţinut în cele din urmă un punct.

În runda precedentă, UTA a fost învinsă pe teren propriu de Rapid, scor 1-2. Arădenii au condus cu 1-0, însă giuleştenii au întors scorul şi au obţinut cele trei puncte.