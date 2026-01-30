Charalambous a aflat după FCSB - Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: "Nu am fost informat" - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec. Atacantul de 32 de ani va pleca de la campioana României după doar jumătate de an şi va reveni la Farul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar patronul roş-albaştrilor a făcut acest anunţ şi, cel mai probabil, transferul se va realiza în cursul zilei de vineri. Despre această mutare nu a fost informat şi Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, cel care a aflat de plecarea lui Alibec abia după meciul cu Fenerbahce.

Elias Charalambous a aflat că Denis Alibec pleacă de la FCSB după meciul cu Fenerbahce

“Eu nu am informaţii legate de Alibec. Eu, personal, nu am fost informat”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

În ceea priveşte meciul de pe Arena Naţională, Elias Charalambous consideră că jucătorii săi au făcut un meci bun şi că remiza cu Fenerbahce poate reprezenta un punct de cotitură în sezonul FCSB-ului:

“A fost un meci bun făcut de noi. Am fost echipa care a avut mai multe şanse, adversarul a marcat dintr-o fază fixă. Eu mereu vorbesc despre faze fixe, pentru că o astfel de fază poate schimba soarta meciului. Poate nu sunteţi de acord, dar trebuia să câştigăm meciul, cu toate ocaziile pe care le-am avut.