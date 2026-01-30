Charalambous a aflat după FCSB - Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: "Nu am fost informat" - Antena Sport

Închide meniul
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”

Alex Masgras Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:50

Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: Nu am fost informat

Elias Charalambous, în timpul meciului FCSB - Fenerbahce / Profimedia

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec. Atacantul de 32 de ani va pleca de la campioana României după doar jumătate de an şi va reveni la Farul Constanţa.

Chiar patronul roş-albaştrilor a făcut acest anunţ şi, cel mai probabil, transferul se va realiza în cursul zilei de vineri. Despre această mutare nu a fost informat şi Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, cel care a aflat de plecarea lui Alibec abia după meciul cu Fenerbahce.

Elias Charalambous a aflat că Denis Alibec pleacă de la FCSB după meciul cu Fenerbahce

“Eu nu am informaţii legate de Alibec. Eu, personal, nu am fost informat”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

În ceea priveşte meciul de pe Arena Naţională, Elias Charalambous consideră că jucătorii săi au făcut un meci bun şi că remiza cu Fenerbahce poate reprezenta un punct de cotitură în sezonul FCSB-ului:

“A fost un meci bun făcut de noi. Am fost echipa care a avut mai multe şanse, adversarul a marcat dintr-o fază fixă. Eu mereu vorbesc despre faze fixe, pentru că o astfel de fază poate schimba soarta meciului. Poate nu sunteţi de acord, dar trebuia să câştigăm meciul, cu toate ocaziile pe care le-am avut.

A fost important, mai ales după această perioadă. Jucătorii au făcut ce le-am cerut noi, antrenorii. Acum, Europa League s-a încheiat şi de mâine trebuie să ne concentrăm la campionat.

Mereu spun că aceşti jucători sunt primii care suferă, la fel ca fanii. Cred că a fost important şi pentru fani că au văzut că aceşti jucători au încercat din primul până în ultimul minut. Repet, trebuie să încercăm să construim pe urma acestei atitudini şi prestaţii. Trebuie să fim mai constanţi, dar cred că putem construi începând cu acest meci.

(n.r. despre scandalul de la pauză) Noi, ca antrenori, încercăm să rezolvăm problemele, dar nu a fost nimic. E fotbal, se întâmplă lucruri, dar nu a fost nimic special. Sunt emoţii, noi trebuie să calmăm jucătorii, nimic special.

(n.r. despre scandalul de la pauză) Noi, ca antrenori, încercăm să rezolvăm problemele, dar nu a fost nimic. E fotbal, se întâmplă lucruri, dar nu a fost nimic special. Sunt emoţii, noi trebuie să calmăm jucătorii, nimic special.
Elias Charalambous: “Sunt pregătit pentru orice”

Eu sunt foarte bine, nu ştiu ce vedeţi voi. Fotbalul e fotbal, ştim foarte bine că suntem criticaţi atunci când lucrurile nu merg bine. Criticile sunt bune pentru a încerca să îmbunătăţeşti lucrurile. Nu ştiu limba, nu citesc ce se scrie. Ştiu cine vorbeşte şi mă critică într-un mod pozitiv şi cine vorbeşte doar ca să creeze lucruri. Eu sunt foarte calm, ştiu ce fac aici şi asta e. Pentru restul nu am timp să mă gândesc.

Eu nu ştiu, dar sunt pregătit pentru orice. Dacă clubul decide asta, nu am o problemă. E job-ul meu. Antrenorii au un bagaj, am bagajul de ceva timp în România. Nu e făcut bagajul. Fotbalul e aşa. Când pierzi, apar lucruri. Nu mă îngrijorează aceste lucruri. Toată lumea îmi spunea că antrenorii de la FCSB stau 2-3 luni. Eu sunt aici de aproape 3 ani. Nu o să stau toată viaţa aici, va veni acea zi, dar dacă vine, vine. Nu sunt îngrijorat. Momentul va veni, nu ştiu dacă săptămâna viitoare sau peste 3 ani. E fotbal”, a mai spus Elias Charalambous, potrivit sursei menţionate mai sus.

