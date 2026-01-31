Elias Charalambous a anunțat o revenire spectaculoasă la FCSB: „Este pregătit” - Antena Sport

La câteva zile după ce și-a încheiat campania europeană, cu un 1-1 contra celor de la Fenerbahce, FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda pe Arena Națională, în etapa cu numărul 24 din Liga 1.
La conferința de presă de sâmbătă, tehnicianul roș-albaștrilor a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, care ratase partidele cu Dinamo Zagreb, CFR Cluj și cu turcii.
Florin Tănase, apt pentru meciul cu Csikszereda
Chiar înaintea meciului cu CFR Cluj, campioana României l-a pierdut pe Florin Tănase, care suferise o ruptură musculară destul de serioasă. Golgheterul roș-albaștrilor ratase și disputa cu Dinamo Zagreb, ulterior fiind trimis în Serbia pentru a se trata.
Recuperarea a fost una miraculoasă, iar revenirea acestuia este una fulgerătoare. Elias Charalambous a confirmat la conferința de presă că fotbalistul este apt pentru jocul cu Csikszereda.
„Tănase s-a întors, este pregătit să joace și nu avem probleme de lot, toată lumea este aptă”, a declarat tehnicianul celor de la FCSB, la conferința de presă.
- 10 goluri și 4 pase decisive are Florin Tănase în actuala ediție de Liga 1
- FC Argeş – UTA 0-1. Victorie mare pentru arădeni în lupta pentru un loc de play-off
- Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
- FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
- Ștefan Baiaram e OUT de la meciul cu Farul. Filipe Coelho a confirmat vestea proastă
- Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia